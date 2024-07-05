İzmir Büyükşehir Belediyesi Genç Kadınlara Hijyenik Ped Desteği Sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genç Kadınlara Hijyenik Ped Desteği Sağlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kadın Danışma Merkezi ve Anahtar Bütüncül Hizmet Merkezi'nden hizmet alan maddi imkanları sınırlı genç kadınlara 3 aylık hijyenik ped desteği sağlıyor. Vatandaşlar da 'Askıda Ped' uygulamasına katılarak hijyenik ürünlere erişemeyen kadınlara destek olabiliyor.

05.07.2024 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kadın Danışma Merkezi ve Anahtar Bütüncül Hizmet Merkezi'nden hizmet alan maddi imkanları sınırlı genç kadınlara 3 aylık hijyenik ped desteği sağlıyor. Proje kapsamında, vatandaşlar da 'Askıda Ped' uygulamasına katılarak hijyenik ürünlere erişemeyen kadınlara destek olabiliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü bünyesindeki Kadın Danışma Merkezi ve Anahtar Bütüncül Hizmet Merkezi'nden danışmanlık, hukuki destek ve eğitim hizmeti alan 18-35 yaşları arasında ve maddi imkanları sınırlı genç kadınlara 3 aylık hijyenik ped desteği sağlanıyor. Hayata Destek Derneği ve Beije markası iş birliğiyle yapılan proje kapsamında kadınlar, 3 aylık özel destek paketlerine kadın danışma merkezlerinden ücretsiz olarak ulaşabiliyor.

Askıda Ped uygulaması

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin genç kadınlar için oluşturduğu projeyi vatandaşlar da destekleyebiliyor. Buna göre Beije markasının "Askıda Ped" uygulamasına katılan yurttaşlar, hijyenik ürünlere erişemeyen kadınlara destek olarak dayanışmanın parçası oluyor.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Kadın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Genç Kadınlara Hijyenik Ped Desteği Sağlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:21 Kırgızistan’da darbe girişimi İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup engellendi Kırgızistan'da darbe girişimi! İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup engellendi
10:33 Son sözleri “Babamı vurmayın“ olmuş 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay Son sözleri "Babamı vurmayın" olmuş! 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay
10:27 İngiltere’de 14 yılın ardından büyük değişim Sandıkta hezimet yaşayan Rishi Sunak özür diledi İngiltere'de 14 yılın ardından büyük değişim! Sandıkta hezimet yaşayan Rishi Sunak özür diledi
10:11 Rakam öyle böyle değil Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu
09:55 Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün Mahkeme başkanı, CHP’li Mahmut Tanal’ı salondan attı Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün! Mahkeme başkanı, CHP'li Mahmut Tanal'ı salondan attı
11:31 Gurbetçilerden vatana destek vergisi mi alınacak Cumhurbaşkanlığından açıklama var Gurbetçilerden vatana destek vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
11:19 Erzurum’da gençlerin doğum günü şakası polisi küplere bindirdi: Siz kafayı mı yediniz Erzurum'da gençlerin doğum günü şakası polisi küplere bindirdi: Siz kafayı mı yediniz?
11:16 Afyonkarahisarlı er, 36 yıl sonra şehit sayıldı Annesi bayrağı alır almaz kendi üzerine örttü Afyonkarahisarlı er, 36 yıl sonra şehit sayıldı! Annesi bayrağı alır almaz kendi üzerine örttü
10:40 Bursa’daki dev AVM’nin satışı gerçekleşti Yatırım tutarı tam 2,6 milyar TL Bursa'daki dev AVM'nin satışı gerçekleşti! Yatırım tutarı tam 2,6 milyar TL
10:33 Yaşlı çiftten, yaptıklarına tepki gösteren kadına sopalı darp Yaşlı çiftten, yaptıklarına tepki gösteren kadına sopalı darp
10:25 3 hilal dövmesini gösterdi Mesut Özil’den Almanları deli edecek pozlar 3 hilal dövmesini gösterdi! Mesut Özil'den Almanları deli edecek pozlar
10:03 20 yıl boyunca çekiç olarak kullandığı alet Vietnam Savaşı’ndan kalma bir el bombası çıktı 20 yıl boyunca çekiç olarak kullandığı alet Vietnam Savaşı'ndan kalma bir el bombası çıktı
09:53 Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Alperen Berber’den bozkurt selamı Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Alperen Berber'den bozkurt selamı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 12:30:28. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi Genç Kadınlara Hijyenik Ped Desteği Sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement