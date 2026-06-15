İzmir Büyükşehir Belediyesinden Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerine İlişkin Açıklama - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesinden Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerine İlişkin Açıklama

15.06.2026 17:38  Güncelleme: 19:05
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU, İZULAŞ ve İZDOĞA'da yaklaşık 4 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Belediye-İş Sendikası ile anlaşma sağlanamadığını duyurdu. Belediye, işe devam primi, sağlık raporu almama primi, pazar mesaisi ve vardiya zammı taleplerinin sürdürülebilir olmadığını belirtti.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU, İZULAŞ ve İZDOĞA'da yaklaşık 4 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Belediye-İş Sendikası ile anlaşma sağlanamadığını açıkladı. Belediyeden yapılan açıklamada, işe devam ve sağlık raporu almama primleri ile pazar mesaisi ve vardiya zammına ilişkin taleplerin sürdürülebilir olmadığı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde, Belediye-İş Sendikası ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamamasına ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Belediyemiz ve kuruluşlarımız İZSU, İZULAŞ, İZDOĞA bünyesinde çalışan yaklaşık 4 bin işçimizi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Belediye-İş Sendikası ile anlaşma sağlanamamıştır. Sendikalarımızın üyeleri yararına daha iyi koşullarda sözleşme yapma hedefini saygıyla karşılamakla birlikte, Belediye-İş Sendikası'nın toplu görüşmelerdeki uzlaşmama kararını haklı bulmuyoruz:"

Halihazırda müzakere edilen Belediye-İş sözleşme taslağındaki 'İşe Devam Primi' ve 'Sağlık Raporu Almama Primi' talepleri kabul edilebilir değildir. Önceki toplu iş sözleşmesinde yer alan ve şimdi sendikanın taslağında biraz daha genişletilmek istenen düzenlemeye göre; bir yıllık süre içinde hastalık istirahat raporu almayan işçi için yıllık 14 yevmiye tutarında sağlık raporu almama teşvik pirimi ve fiilen ayda 20 gün ve üzeri çalışanlara 'ücretin yüzde 10 - yüzde 13 nispetinde işe devam teşvik primi' talep edilmektedir. Çalışanlarımızın normal çalışma saatlerinde işe devam etmeleri için teşvik pirimi talep edilmesi ve hasta olmaları, istirahat etmeleri gerektiğinde sağlık raporu almamaları için teşvik primi verilmesi Belediyemiz ve iştiraklerimizce kabul edilmemiştir ve edilmeyecektir. Önceki dönem toplu sözleşmelerinde benzer maddelerin bulunması, bu haksız/dayanaksız ve işçi/hasta haklarına aykırı taleplerin kabulü için gerekçe olamaz.

Belediyemiz kuruluş ve iştiraklerinde haftada 7 gün, çoğu işletmelerimizde günde 24 saat hizmet verilmektedir. Hafta tatili, İş Kanunu'na göre 7 günlük bir zaman diliminde kesintisiz en az 24 saat ücretli dinlenme hakkı olarak düzenlenmiştir; halihazırda müzakere edilen Belediye-İş sözleşme taslağında pazar günü, 'hafta tatili' olarak kabul edilmektedir. Bu durumda pazar günleri çalışmasına ilave iki yahut üç yevmiye fazla ödenmektedir. 2025 senesinde pazar çalışması ek ücret maliyeti 850 milyon lira tahakkuk etmiştir. 7 gün hizmet esaslı işletmeler için bu durum uygulanabilir ve sürdürülebilir değildir.

Fazla mesai çalışmasının 'yerleşik uygulama' olarak kabul edilmesi de isabetli değildir. Belediyemiz iştiraklerinin 2025 yılı fazla mesai maliyeti 3,9 milyar lira, 2026 yılnını ilk 5 ayı için 2,2 milyar lira tahakkuk etmiştir. İhtiyaç duyulan birimlerde vardiya usulü çalışmaya geçmek gerekmektedir. Halihazırda müzakere edilen Belediye-İş sözleşme taslağında yüzde 25 vardiya zammı talep edilmektedir. Vardiya uygulamasına dahil olacak çalışanlarımıza ücretine ilave olarak yüzde 25 ücret zammı talep edilmektedir. Bu, yanlış bir uygulamadır, sürdürülebilir değildir ve 24 saat hizmet esası işletmeler için uygulanabilir değildir.

Çalışanlarımızın mevcut yevmiyelerine enflasyon nispetinde zam yapılması belediyemizce kabul edilmiştir. Buna göre 1 Mart 2026 yürürlük tarihinden itibaren yıllık istihkaka göre aylık/giydirilmiş ücretler; İzdoğa'da en düşük 98 bin 500 TL, en yüksek 112 bin 500 TL, İzulaş'ta en düşük 95 bin 700 TL, en yüksek 113 bin 500 TL, İZSU'da en düşük 119 bin 500 TL, en yüksek 130 bin 850 TL hesap edilmektedir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesinden Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerine İlişkin Açıklama - Son Dakika

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