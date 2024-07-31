İzmir Büyükşehir Belediyesi İşçileri Toplu Sözleşme Görüşmelerinde Uzlaşma Sağlanamamasını Protesto Etti

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İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasındaki sosyal denge tazminatını içeren toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine Tüm Bel-Sen üyesi memurlar iş bıraktı.

Kültürpark'ta bir araya gelen Tüm Bel-Sen üyeleri, burada belediye hizmet binalarını dolaşarak slogan attı, ardından Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamının bulunduğu Egemenlik Evi binasına yürüdü.

Yürüyüş nedeniyle Fevzi Paşa Bulvarı'nda trafikte aksama meydana geldi.

Gruptakiler ıslık çalıp slogan atarak toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamamasını protesto etti.

Tüm Bel-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Cevdet Keleş ve beraberindeki grup, Egemenlik Evi binasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı ile görüştü.

Görüşme sonrası açıklama yapan Keleş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay ile görüşmek istediklerini, kendisinin dışarıda olduğunun iletildiğini, randevu talep ettiklerini söyledi.

Keleş, Tugay'ın anlaşma için 31 Temmuz tarihini vermesini tehdit olarak algıladıklarını belirterek, "Biz her zaman diyalogdan yana olduk. Diyoruz ki gelin toplu sözleşme masasını oluşturalım, taleplerimizi görüşelim. Ancak toplu sözleşme hukukundan uzak bir süreci de hep beraber yaşıyoruz. Belediye emekçileri olarak biz belediye yönetimini, toplu sözleşme hukukunu sağlamaya davet ediyoruz. Cemil Tugay bize randevu verene kadar burada eylemlerimize, etkinliklerimize devam edeceğiz." diye konuştu.

Toplu sözleşme görüşmeleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde sosyal denge tazminatında uzlaşı sağlanamaması üzerine memurlar, 12 Haziran'dan bu yana zaman zaman iş bırakıyor, eylem yapıyor.