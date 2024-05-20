İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Merkezi'nde Genç İtfaiyecilerin Heyecanlı Eğitimleri - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Merkezi'nde Genç İtfaiyecilerin Heyecanlı Eğitimleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'nde eğitim alan genç itfaiyeciler, zorlu parkurları başarıyla tamamlayarak mesleklerini en iyi şekilde yapmak için ter döküyor.

20.05.2024 12:08
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi, sınavlara girip başarılı olan genç itfaiyecilerin heyecanlı eğitimlerine sahne oluyor. Mesleğini en iyi şekilde yapmak için ter döken katılımcılar, birbirinden zorlu parkurları başarıyla tamamlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın yeni itfaiye memurları sahaya çıkmak için gün sayıyor. 22 Nisan'da Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'nde başladıkları eğitimleri 7 Haziran'a kadar devam edecek itfaiyeciler, zorlu parkurlarda başarılı olmak için ter döküyor. 1 kilometre koşu, 100 metre engelli koşu, karanlık ve dumanlı odada yön bulma, itfaiye aracı ile ambulans kullanma, dağda arama kurtarma gibi uygulamalı eğitimlerden geçen katılımcılar, zorlu parkurlarda heyecan dolu anlar yaşıyor.

Nitelikli eğitimle korkularını yenmeyi başardılar

Arama Kurtarma Eğitmeni Mesut Topal, 15 metre yükseklikte, dağda iple iniş ve yukarı tırmanma eğitimi verdiği itfaiyecilerin heyecanına da ortak oluyor. Kolay bir iş yapmadıklarının altını çizen Mesut Topal, "Bu mesleğin bir adım daha öteye gitmesi adına hepimiz çabalıyoruz. Çok zorluklarla dolu bir yol. Bu süreci başarıyla atlatacağımıza inanıyorum. Bu eğitimlere katılanların korkması, kaygılanması doğal. İlk aşamada ürkütücü, korkutucu gelebiliyor. Eğer sevgi, aidiyet duygusu, itfaiyecilik mesleğine bağlılık, sadakat söz konusuysa, bütün engeller aşılır diye düşünüyorum. Meslektaşlarımızın aldıkları eğitimler sonucu korkularını yenerek çok daha zorlu eğitimleri başarıyla tamamladıklarını görüyoruz" dedi.

Araç Üstü Ekipman Eğitmeni Hakan İnan, 32 metrelik merdivenli araç ile verdiği eğitimlerin ardından, itfaiyecilerin el hassasiyeti kazandığını belirterek, "Gittikleri bir olayda, çok katlı bir binada elektrik tellerine takılmadan, balkona daha fazla yaklaşabilecekler. Böylece canlıya zarar vermeden alabilecekler" diye konuştu.

Genç katılımcılar, aldıkları eğitimlerin zorluğunu ve yaşadıkları heyecanı şu sözlerle dile getirdi:

Gaye Karagöl: "Eğitimler genel olarak zorlayıcı ama çok iyi. Çalışmalar çok verimli geçiyor. Burada güzel şeyler öğrendik. Bu kadar yükseğe ilk çıktığımda bacaklarım titredi. Ama eğitmenlerimiz sayesinde korkularımızı yendik. Şu an çok iyi. Rahatlıkla inebiliyorum. Tekrar yukarı çıkabiliyorum. Bir sorun olmuyor."

-Mustafa Çabuk: "Buraya geldiğim zaman böyle sıkı bir eğitimden geçeceğimi, üst düzey, kaliteli bir eğitim alacağımı tahmin etmiyordum. Beklentimin çok üstünde bir eğitim aldım. Bu nedenle çok memnunum. Bir an önce eğitimlerimi tamamlayarak göreve başlamak istiyorum. Sabah sporumuz çok sıkı. Bu eğitimlere başladıktan sonra kendimi daha dinç ve zinde hissediyorum. Eğitimlere başladığımız günden bu yana yaklaşık 3 kilo verdim."

- Murat Doğan: "Yaptığımız iş çok zor ama isteyerek yaptığınız zaman güzel. Arama kurtarma yangın eğitimleri zorlu geçiyor. İzmir verdiği eğitimlerle çok nitelikli, güvenilir, önce can sonra mal güvenliğini sağlayacağına emin olacağı bir itfaiyeci kazandı."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Merkezi'nde Genç İtfaiyecilerin Heyecanlı Eğitimleri - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Merkezi'nde Genç İtfaiyecilerin Heyecanlı Eğitimleri - Son Dakika
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