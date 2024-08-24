İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kemalpaşa\'da Orman Yangınına Müdahale Ediyor

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek için bölgeye arazöz, su tankeri ve itfaiye personeli sevk etti.

Kemalpaşa Armutlu Mahallesi'nde saat 13.51'de orman yangını çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 4 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer ve bir yer ekibi ile yangına müdahale edilirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi de yangın söndürme çalışmalarına destek vermek aracıyla 4 arazöz, 2 su tankeri ile 11 personelini yangın bölgesine sevk etti. Yangın söndürme ekipleri, orman yangınını kontrol altına almak için müdahaleye devam ediyor.