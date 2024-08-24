İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kemalpaşa'da Orman Yangınına Müdahale Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kemalpaşa'da Orman Yangınına Müdahale Ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kemalpaşa\'da Orman Yangınına Müdahale Ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek için bölgeye arazöz, su tankeri ve itfaiye personeli sevk etti. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler de yangına müdahale ediyor.

24.08.2024 15:56  Güncelleme: 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek için bölgeye arazöz, su tankeri ve itfaiye personeli sevk etti.

Kemalpaşa Armutlu Mahallesi'nde saat 13.51'de orman yangını çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 4 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer ve bir yer ekibi ile yangına müdahale edilirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi de yangın söndürme çalışmalarına destek vermek aracıyla 4 arazöz, 2 su tankeri ile 11 personelini yangın bölgesine sevk etti. Yangın söndürme ekipleri, orman yangınını kontrol altına almak için müdahaleye devam ediyor.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Orman Yangını, Kemalpaşa, İtfaiye, İzmir, Çevre, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kemalpaşa'da Orman Yangınına Müdahale Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:45 Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen’deki kanlı saldırıyı üstlendi Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen'deki kanlı saldırıyı üstlendi
20:57 Nevşehir’in turistik Kapadokya bölgesi sele teslim oldu Nevşehir'in turistik Kapadokya bölgesi sele teslim oldu
17:09 Erzincan’da katliam gibi kaza: 1’i bebek 4 ölü, 2 yaralı Erzincan'da katliam gibi kaza: 1'i bebek 4 ölü, 2 yaralı
16:43 Türkiye’nin yeni denizaltısı ’’Pirireis’’ göreve başladı Türkiye'nin yeni denizaltısı ''Pirireis'' göreve başladı
10:24 Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor
10:07 CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli’den geldi CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli'den geldi
09:52 Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu
09:49 Bakışları her şeyi özetliyor İsmail Kartal’ın son hali çok konuşulur Bakışları her şeyi özetliyor! İsmail Kartal'ın son hali çok konuşulur
09:44 Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı
09:30 Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti
09:13 Arda Güler’e gün doğdu Ancelotti oynatmaya mecbur Arda Güler'e gün doğdu! Ancelotti oynatmaya mecbur
09:12 Ekmek satışında yeni dönem A’dan Z’ye tüm bilgiler üzerinde yazacak Ekmek satışında yeni dönem! A'dan Z'ye tüm bilgiler üzerinde yazacak
08:16 İstanbul’da rekor kıran nem oranı İstanbul'da rekor kıran nem oranı
08:15 11 ilde uyuşturucu operasyonu: 100 kişi tutuklandı 11 ilde uyuşturucu operasyonu: 100 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 00:26:30. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kemalpaşa'da Orman Yangınına Müdahale Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement