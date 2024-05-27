İzmir Büyükşehir Belediyesi Kiraz ilçesine yeni içme suyu hattı inşa ediyor - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Kiraz ilçesine yeni içme suyu hattı inşa ediyor

İZSU Genel Müdürlüğü, Kiraz ilçesinin üç mahallesine hizmet verecek 71 kilometrelik yeni içme suyu hattı inşa ediyor. Projeyle birlikte ilçe kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşacak.

27.05.2024 12:44
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Kiraz ilçesinin üç mahallesine hizmet verecek 71 kilometrelik yeni içme suyu hattı inşa ediyor.

İZSU Genel Müdürlüğü, kent genelinde ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarını yeniliyor. Merkez ve kırsal mahallelerde altyapı yatırımlarını sürdüren İZSU, Kiraz'ın Cevizli, Bahçearası ve Mersinlidere mahallelerinde 71 kilometre içme suyu ana boru hattı inşa ediyor. 72 milyon lira maliyetle hayata geçirilen projeyle birlikte, ilçe kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşurken, bölgedeki su kayıp ve kaçak oranı da düşecek.

18 kilometrelik hat tamamlandı

Çalışmalar hakkında bilgi veren İZSU Yapı Denetim Görevlisi İnşaat Mühendisi Ulaş Şahin, "Bölgedeki içme suyu hattı çalışmalarımızla toplam 71 kilometre içme suyu ana boru hattı imal ediyoruz. Proje kapsamında Mersinlidere Mahallesi'nde 18 kilometrelik hat imalatını tamamladık. Böylelikle işin yüzde 25'lik kısmını bitirmiş oluyoruz. Ayrıca bölgede mevcutta bulunan içme suyu yapılarının bakım ve onarım işleri için malzeme teminine devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi Kiraz ilçesine yeni içme suyu hattı inşa ediyor - Son Dakika
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