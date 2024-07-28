İzmir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Mahallelerde Yol Yenileme Çalışması Başlattı

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşımı kolaylaştırmak için köy ve ova yollarında yenileme çalışması başlattı. İZBETON ekipleri, 3 aylık dönemde Bornova - Manisa arasındaki mesafe kadar (40 kilometre) yolu sathi kaplama çalışmasıyla yeniledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde ve kırsalda yurttaşların yaşam konforunu iyileştirmek için yol yapım ve onarım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın "Hızlı Eylem Planı" çerçevesinde kent merkezindeki yol tamiri, asfalt serimi ve kavşak düzenlemeleri dört koldan sürerken bir yandan da kırsal mahallelerin yollarında yenileme çalışmaları başlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında İZBETON ekipleri ihtiyaç duyulan köy yollarında sathi kaplama çalışmasını tamamladı.

3 ayda 40 kilometrelik sathi kaplama yol

İZBETON ekipleri, Başkan Dr. Cemil Tugay'ın göreve geldiği 3 aylık dönemde Bayındır'ın Furunlu, Yeşilova, Hasköy, Karahalilli, Bergama'nın Çanköy, Bornova'nın Yakaköy, Kiraz'ın Emenler, Kınık'ın Osmaniye, Tire'nin Dereli, Torbalı'nın Taşkesik, Ahmetli, Ulucak, Urla'nın Balıklıova ve Barbaros mahallelerinde yaklaşık 40 kilometre uzunlukta toplam 230 bin metrekarenin üzerindeki alanda sathi kaplama çalışması yaptı. Yılların etkisiyle bozulan köy yolları yenilenerek hizmete açıldı.