İzmir, Kültür ve Sanatın Adresi Oldu

12.03.2026 09:41  Güncelleme: 11:09
İzmir Büyükşehir Belediyesi, son iki yılda düzenlediği etkinlikler, yeni kütüphaneler ve sanatsal projelerle kentte kültürel yaşamı güçlendirdi. 214 tiyatro oyunu, 284 film gösterimi, 262 sergi ve büyük bir müzik etkinliğiyle İzmirlilere keyifli anlar sundu.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin son iki yılda düzenlediği etkinlikler, açılan yeni kütüphaneler ve desteklenen sanatsal üretimle kentte kültürel yaşam güçlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sanatsal üretimi desteklemek ve tüm yurttaşları kültür ve sanatla buluşturmak amacıyla önemli çalışmalara imza atıyor. Büyükşehir Belediyesi, tiyatro alanında son iki yılda 214 oyun sahnelenerek tüm ilçelerde 40 bin seyirciye ulaşıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın kendi prodüksiyonlarıyla 2024-2025 sezonunda sahnelediği 153 temsili 33 bini aşkın seyirci izledi. 2026 yılının ilk iki ayında ise 27 temsilde 7 binin üzerinde seyirciyle buluşuldu.

Film gösterim sayısı 284'e ulaştı

Sinemada son iki yılda 284 film gösterimiyle yaklaşık 58 bin seyirciye ulaşıldı. Film Destek Birimi tarafından 54 projeye destek sağlandı. Performans sanatları alanında ise 520 gösterim yapıldı.

İzmir'de iki yılda 262 sergi sanatseverlerle buluştu. 2025 yılında gerçekleştirilen Refik Anadol sergisi, 295 bin ziyaretçi ağırladı.

Kültürpark'ta Mehmet Tüzüm Kızılcan Sanat Galerisi kapılarını açtı. Bu yıl sanat galerisi içerisinde seramik atölyesi açılması da planlanıyor.

İzmir'de kütüphaneler gençlerin yeni adresi oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki kütüphaneleri gençlerin ders çalıştığı, araştırma yaptığı ve sosyalleştiği yeni nesil yaşam alanlarına dönüştürdü. 2024'te Menemen Gençlik Kütüphanesi, 2025'te ise Konak Metro Kütüphanesi ile Kültürpark İlber Ortaylı Kütüphanesi hizmete alındı. Böylece kent genelinde faaliyet gösteren 11 kütüphane aracılığıyla yaklaşık 90 bin yayın kullanıcıların erişimine sunuldu.

İzmir Oda Orkestrası'ndan müzik ziyafeti

2025 yılında kurulan İzmir Oda Orkestrası, ilk konserini 30 Mayıs 2025'te gerçekleştirdi ve yıl içerisinde yurt dışı ve yurt içinden ünlü solist ve şeflerin katıldığı yedi konserle sanatseverlere müzik ziyafeti sundu. Orkestranın 2026 yılı boyunca 20 konser gerçekleştirmesi planlanıyor.

Sanatseverlerin buluşma noktası: AASSM

Kentin en önemli kültür-sanat buluşma noktalarından biri olan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) 2024-2025 döneminde Uluslararası Barok Müzik Günleri ve İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali gibi prestijli festivaller düzenlendi. 75 atölye çalışması ve 150 koro eğitimi ile farklı yaş gruplarına ücretsiz sanatsal eğitim verildi.

Bini aşkın etkinlik, İzmirlilere keyifli anlar yaşattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ayrıca Mahalle Şenlikleri, Çim Konserleri, Gün Batımı Konserleri, Ramazan İftar Etkinlikleri, Yaza Merhaba Festivali, Yeni Yıl Festivali, "Cumhuriyet Her Yerde" 29 Ekim Etkinlikleri ile özel gün ve bayramlar kapsamında toplam 1780 konser ve müzik etkinliği düzenledi. 24 farklı branşta 1850 eğitim faaliyeti gerçekleştirilerek yurttaşların kültür, sanat ve eğitime erişimi güçlendirildi.

APİKAM'la kentin kültürel miras ve tarihine ulaşmak çok kolay

Kentin kültürel mirası ve tarihine erişimin güçlendirilmesi amacıyla da dijital arşiv çalışmaları geliştirildi. Araştırmacılar ve yurttaşlar, Ahmet Piriştina Kent Arşivi Müzesi (APİKAM) koleksiyonları üzerinden yeni dijital altyapılarla on binlerce belgeye kolaylıkla ulaşabilmeye başladı. Son iki yılda 46 bin 750 yeni veri dijital arşive eklendi, 4 bin 900 kayıtlı kullanıcı bu içeriklere erişti.

Akdeniz kentleriyle kültürel etkileşim

Uluslararası iş birlikleri, sempozyumlar ve kültür politikalarıyla İzmir'in Akdeniz kentleriyle kültürel etkileşimi de güçlendirildi. "Çocuklar için Akdeniz" eğitim programı, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında toplam 700 öğrenciye ulaştı.

Kaynak: ANKA

