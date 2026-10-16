İzmir Meclisi'nde Tugay tartışması: İZBAN'da 90 dakika aktarma ücretsiz - Son Dakika
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İzmir Meclisi'nde Tugay tartışması: İZBAN'da 90 dakika aktarma ücretsiz

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İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına yönelik tartışmalar yaşandı; İZBAN'ın 16 Ekim'den itibaren 90 dakika aktarma uygulamasına dahil edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ekim ayının birinci toplantısı yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın katılmadığı toplantı, Başkanvekili Mustafa Özuslu başkanlığında, Fuar Kültürpark Alanı'nda bulunan Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Başkanvekili Özuslu, Meclis'in tarihin en kalabalık günlerinden birini yaşadığını belirterek, yeterli çoğunluğun olduğunu aktarıp meclisi açtı.

Daha sonra Yeni Parti Grup Başkanvekili Yağmur Yurdakul Özkan, gündem maddeleri öncesinde gündem dışı konuların öne alınmasını istedi.

Özkan, yaptığı konuşmada, AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a tepki göstererek, İzmir halkının iradesinin yok sayıldığını öne sürdü.

CHP Grup Başkanvekili Candaş Yeter de "dargın, üzgün ve de kızgın olduklarını" söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız ise Meclis'te belediye başkanlarını görmekten çok mutlu olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Meclis'te İzmir'i konuşmamız gerekiyor. Belediye başkanları da milletvekilleri de anayasal hakları olarak değişiklikler yapabililiyor. İYİ Partide siyasete başlamış Yeni Partiye gelen Ümit Özlale için seçmen iradesi olmuyor. DEVA Partisi'nin il başkanlığı yapmış, o gün kurduğunuz ittifaklardan kaynaklı CHP'lilerin oyunu alan, DEVA Partisi'nden CHP'ye gelen ve Yeni Partiye geçen bir hanımefendi kabul, ancak bugün suç ve günah Cemil Tugay'da mı?"

Tugay'ın AK Parti'ye katıldığı gün törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5,5 dakika Tugay'ı ayakta dinlediğini belirten Yıldız, şöyle konuştu:

"Cemil Bey'i aday gösterirken eleştirdikleri, yok saydıkları pek çok konuyu bugün babasına ve annesine varan hakaretleri bir İzmirli olarak hayretle izliyorum. Sonuçlar üzerinden siyaset yapıyorsunuz. Oysa nedenler üzerinden bir siyaset yapma anlayışından gelen bir davanın mensubuyum. Biz bir sorun çıktığında nedenine bakarız. O nedenler üzerinden çözüme odaklanırız. Sonucu doğuran faktörleri ortadan kaldırmak için çalışırız, gayret gösteririz ve sonuç alırız. 25 yıllık AK Parti iktidarlarının başarısındaki temel neden budur. Bu Meclis'te çok defa konuşmalar yaptık. 2,5 yıl boyunca kararların yüzde 96'sına oy birliği yaptık. Biz kentsel dönüşüm sorunundan vazgeçmedik. Büyükşehir belediyemizin hizmet binası olmamasına dertleniyoruz. O gün de dertlendik. Vadedilen işler içerisinde deniz taksiyi o gün de konuştuk bugün de konuşmaya devam edeceğiz. Portakal Vadisi'nden, Körfez'den, ulaşım problemine kadar hepsini gündem yaptık."

Yıldız, partilerine katılım için hırsızlığa ve yolsuzluğa bulaşmama kriterleri olduğunu, Cemil Tugay'ın da son 25 yıldır yönetilemez hale gelen belediye anlayışına son vermek için partilerine katıldığını sözlerine ekledi.

Daha sonra istifa eden başkanvekillerinin yerine yeni başkanvekilleri seçildi.

İZBAN'da 90 dakika aktarma ücretsiz olacak

Gündem maddeleri arasında yer alan İZBAN'ın 16 Ekim itibarıyla İzmirim Kart'ın 90 dakika aktarma uygulamasına dahil edilmesi için hazırlanan protokol gündeme geldi.

Öneri kapsamında, İZBAN'da aktarma hakkının bulunmadığını belirten mevcut kararın ilgili ifadesinin kaldırılması ve aktarmalı ulaşımda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD arasındaki gelir paylaşımının düzenlenmesi öngörüldü. Protokolün imzalanması için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a yetki verilmesi kararı oy birliğiyle kabul edildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli İzmirliler, İZBAN'ı 90 dakika uygulamamıza dahil ettiğimizi duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 16 Ekim'den itibaren 90 dakika boyunca yapılan İZBAN aktarmaları ücretsiz olacak. Yurttaşlarımız rahatça seyahat edebilecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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