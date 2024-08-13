İzmir Büyükşehir Belediyesi, Merih Demiral\'ın heykelinin dikileceği yönündeki haberleri yalanladı

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'HEYKELİN DİKİLECEĞİ YÖNÜNDE MECLİS KARARI ALINMADI'

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Altan İnanç, meclis toplantısında UEFA Disiplin Kurulu'nun, EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki yaptığı 'bozkurt' işareti nedeniyle 2 maç ceza verdiği milli futbolcu Merih Demiral'ın heykelinin İzmir'e dikilmesi önerisinin ilgili komisyona gönderilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada "12 Ağustos 2024 Pazartesi günü gerçekleştirilen İzmir Büyükşehir Belediye Meclisimizde MHP'li Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser'in, 'bozkurt işareti' yapan futbolcu Merih Demiral'ın heykelinin dikilmesine yönelik önergesi usul gereği, ilgili komisyona gönderilmiştir. İzmir'e milli futbolcu Melih Demiral'ın heykelinin dikileceği yönünde meclis kararı alınmamıştır ve bu yöndeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu bahsi geçen heykeli dikme kararı yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

İZMİR,