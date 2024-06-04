İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nde işten çıkarılan işçilere destek ziyareti

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Genel-İş ve Belediye-İş üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı şirketler İzenerji ve İzdoğa'da işten çıkarılan ve belediye önünde 14 gündür eylem yapan işçileri ziyaret etti.

Konak Meydanı'nda bir araya gelen sendikaların yönetimi ve üyeleri, sloganlarla Büyükşehir Belediyesi Egemenlik Binası önüne yürüdü.

Burada eylemlerini sürdüren işçilerle basın açıklaması yapan Genel-İş 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül, İzdoğa ve İzenerji'deki 195 işçinin seçimin ardından belirli aralıklarla işten çıkarıldığını söyledi.

Bu durumun belediye çalışanlarında huzursuzluk yarattığını ifade eden Gül, "Seçim öncesinde ve sonrasında yaşananlarda, belediyede çalışan bu emekçilerin hiçbir sorumluluğu yoktur. Bu hesapların faturasını sözde 'tasarruf' adı altında emekçiye kesmeye çalışanlara buradan bir kez daha sesleniyoruz, işçinin ekmeğinden tasarruf olmaz." diye konuştu.

Gül, işten çıkarmaların durdurulmasını, çıkarılanların tekrar işbaşı yaptırılmasını isteyerek, yetkilileri sorunun çözümü için müzakere masasına davet etti.

Açıklamanın ardından grup bir süre oturma eylemi yaptı.