İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Toplu Sözleşme Görüşmelerinde Uzlaşı Sağlanamadı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Toplu Sözleşme Görüşmelerinde Uzlaşı Sağlanamadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nde Toplu Sözleşme Görüşmelerinde Uzlaşı Sağlanamadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Tüm Bel-Sen ile gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşı sağlanamaması üzerine bir grup memur, İZSU önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Memurlar, kazanılmış haklarının korunmasını talep ederken, sendika yönetimine yapılan teklifi kabul edilemez bulduklarını belirtti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile sendika arasında imzalanacak olan sözleşmenin emekçileri zengin etmeyecek, ayakta kalmaları için can suyu olacağı ifade edildi.

23.07.2024 13:33
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Tüm Bel-Sen ile gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşı sağlanamaması üzerine bir grup memur, İZSU önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Konak Meydanı'ndaki İZSU binası önünde bir araya gelen memurlar adına basın açıklaması yapan Tüm Bel-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Cevdet Keleş, toplu sözleşme görüşmelerinde kazanılmış haklarının korunmasını talep ettiklerini söyledi.

Sendika yönetimine 2 yıl hiç artış olmadan 16 bin 750 lira üzerinden sözleşme yapılmasının teklif edildiğini anlatan Keleş, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Toplu sözleşme konusunda muhataplarının İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu ve tıkanan sözleşmeyi çözüme ulaştırmak için Cemil Tugay'ın diyalog kanallarını açmasını yerinde ve olumu bir adım olarak değerlendirdiklerini belirterek, 2 yıl boyunca artış yapılmadan sözleşme yapma teklifinin adil olmadığını, bu süreler içinde memur maaşlarına gelen artışların yansıtılması gerektiğini kaydetti.

Keleş, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile sendikamız arasında, mevcut kazanımları koruyarak imzalanacak olan bir sözleşme emekçileri zengin etmeyecek, ayakta kalmaları için can suyu olacaktır." dedi.

Grup, açıklama sonrası dağıldı.

Kaynak: AA

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