İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Doğa Kent Sanat Karma Sergisi - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Doğa Kent Sanat Karma Sergisi

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Sanat Galerisi'nde küratörlüğünü Zehra Çiçek ve Nuri Aslan'ın yaptığı Doğa Kent Sanat Karma Sergisi İzmirli sanatseverlerin beğenisine açıldı. Sergi, farklı tekniklerle hazırlanan 36 eseri 30 Mayıs Perşembe gününe kadar ziyaret edilebilecek.

03.05.2024 12:05  Güncelleme: 12:37
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Sanat Galerisi'nde küratörlüğünü Zehra Çiçek ve Nuri Aslan'ın yaptığı Doğa Kent Sanat Karma Sergisi İzmirli sanatseverlerin beğenisine açıldı. Farklı tekniklerle hazırlanan 36 eser 30 Mayıs Perşembe gününe kadar ziyaret edilebilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Egemenlik Evi Çetin Emeç Sanat Galerisi'nde doğa, kent ve sanat konulu resim sergisi kentlilerin beğenisine sunuldu. Sulu boya, yağlı boya, özgün baskı, akrilik ve karışık teknikten oluşan Doğa Kent Sanat Karma Sergisi, 30 Mayıs tarihine kadar ziyarete açık olacak. Serginin küratörlüğünü Zehra Çiçek ve Nuri Aslan üstlenirken, serginin sanatçıları 36 eseri 6 ay kadar kısa bir sürede hazırladı.

Doğa Kent Sanat Karma Sergisi'nin açılışında konuşan küratör Zehra Çiçek, "Çok güzel bir sergi oldu. Katılımcı sanatçılara ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Sergimizin devamı gelecek" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nden Doğa Kent Sanat Karma Sergisi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Doğa Kent Sanat Karma Sergisi - Son Dakika

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