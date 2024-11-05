İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Elektrik Fabrikası Açıklaması

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarihi Elektrik Fabrikası arazisinin Özelleştirme İdaresi'nce yüksek yapılaşma öngörecek şekilde planlanmasına yönelik bir açıklama yaptı. Açıklamada, eski Elektrik Fabrikası'nın kültür odağı olarak İzmir'e kazandırılması için gerekli mücadelenin sürdürüleceği belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarihi Elektrik Fabrikası'yla ilgili Özelleştirme İdaresi'nin imar planı değişikliğiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kentimizin önemli kültürel zenginlikleri arasında yer alan eski Elektrik Fabrikası, tıpkı eski Havagazı Fabrikası, eski Tekel fabrika ve binaları, eski Sümerbank Fabrikası alanı ve eski antrepolar gibi endüstri mirası niteliği taşıyan kültür varlıkları ve korunarak yaşatılması gereken değerlerimiz arasındadır.

İzmir Elektrik Fabrikası, inşa edildiği dönemin (1929) endüstri yapısı teknolojisi, malzeme özellikleri ve mekan kurgusunu yansıtan, işletmede kaldığı uzun yıllar boyunca kentin iktisadi, sosyal, kültürel ve mekansal gelişmesinde önemli rolü olmuş çok özgün bir endüstri arkeolojisi kültür mirasıdır. Bu gerekçelerle de İzmir I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 08.01.1998 tarih ve 7003 sayılı kararı ile '2. Grup Yapı' olarak tescil edilerek koruma altına alınmıştır.

Mülkiyeti TTA Gayrimenkul AŞ'ne ait olan ve üzerinde Tarihi Elektrik Fabrikasının bulunduğu söz konusu 3535 ada 6 parselin Özelleştirme İdaresi tarafından satışı için 16.04.2019 tarihinde açık arttırma ihalesine çıkılmış, belediyemiz iktisadi teşekkülü olan Grand Plaza AŞ en uygun teklifi verse de kamu teşekkülü olduğu gerekçesiyle ihale geçersiz sayılmıştır.

Bu doğrultuda Belediye Başkanlığı'mızın 18.09.2019 tarih ve 220350 sayılı yazısı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan 4046 sayılı yasanın i bendi gereği kamu yararı göz önünde bulundurularak taşınmazın belediyemize devrinin yapılması istenmişse de talebimiz uygun bulunmamıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi tarafından Elektrik Fabrikası'na ilişkin hazırlanan ve Belediye Başkanlığı'mızın görüşü talep edilen öneri 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları ile tescilli yapının bulunduğu parsele 'Emsal: 3.00, Yükseklik: 30 kat' yapılaşma koşullu 'Ticaret- Turizm Alanı' kullanım kararı getirilmiştir.

"Tescilli yapının silüeti bozulacak"

Bu kararla tescilli kültür varlığının gabarisinin çok üzerinde yapı yüksekliği önerildiği, bu durumun tescilli yapının silüetini olumsuz yönde etkileyeceği, yapılaşma koşulları ve plan kararları ile bölgeye zarar verileceği açıkça görülmektedir.

Yeni Kent Merkezi olarak adlandırılan imar planı çalışmalarında; söz konusu tescilli Elektrik Fabrikası'nın batısında yer alan ve halihazırda kültürel etkinlik kapsamında işlevlendirilen eski Havagazı Fabrikası ile bütünlüklü yaklaşımla ele alınarak her iki kültürel mirasın da liman arkasının girişi niteliğinde simgeleşmesi amaçlanarak planlamıştır. Bu alanlarda yeni yapılaşma önerilmemiş mevcut yapıların restore edilerek kullanılması yeterli görülmüştür.

Yeni Kent Merkezi sınırları içerisinde kamuya ait kentin bütünü için son derece önemli bir konumda, kültür varlığı olarak tescilli endüstri mirası olan yapının kültürel kullanıma yönelik bir anlayış yerine, özel kullanımı içeren bir anlayış ile turizm ve ticaret amaçlı planlanarak kamunun kullanımından çıkarılması amaçlanmaktadır.

"Mücadelemizi sürdüreceğiz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak; tescilli kültür varlığı niteliği taşıyan eski Elektrik Fabrikası'nı mevcut plan kararlarıyla kültürel mirasımızı koruyarak faaliyetlerini sürdürmek üzere ve öncelikle kamu yararı esas alınarak gelecek kuşaklara aktarmak, çağdaş bir anlayışla tarih ve kültür odağı olarak İzmir'e kazandırmak için gerekli mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."