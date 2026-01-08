İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Menderesli Üreticilere Salep Fidesi Desteği

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, artan girdi maliyetleriyle mücadele eden Menderesli kadın üreticilere 40 kilogram salep fidesi desteği sağladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kırsalda yaşamı güçlendirme çalışmaları kapsamında Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Gelir Getirici Alternatif Ürünlerin Üretiminin Teşvik Edilmesi Projesi, devam ediyor. Menderes Yeniköy Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi Başkanı Gülhan Çıkman, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2025 yılının ekim ayında düzenlenen İlham Buluşması ve Satın Alma Günü'nde Menderesli kadın üreticilere destek talebini Başkan Cemil Tugay'a iletmiş, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı da sahada inceleme çalışmaları başlamıştı. İnceleme ve hazırlık sürecinin ardından kooperatifin talebi hayata geçirildi. Kadın üreticilere yüksek ekonomik değeri ve pazarlama potansiyeli bulunan 40 kilogram salep fidesi desteği verildi.

Katma değerli ürünler kadın üreticilerin ellerinde toprakla buluştu

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın ziraat mühendisleri üreticilerin talebini yerinde değerlendirerek incelemelerde bulundu. Ekim yapılacak alanda üretim yatakları oluşturuldu. Büyükşehir'in ziraat mühendisleri ve salep üretiminde önemli ilerleme sağlamış Muğla İli Salep Üreticileri Birliği'nin desteğiyle Menderesli kadın üreticilere öncelikle salep yetiştiriciliği hakkında bilgiler verildi. Ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hibe ettiği salep fideleri gençlerin ve kadınların elinde toprakla buluşturuldu. Projeyle Menderes'in mevcut üretim desenine ek olarak alternatif ve katma değeri yüksek ürünlerin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanırken aynı zamanda kadınların tarımsal üretimde daha aktif yer alması sağlandı.

"Üreticilerimizi alternatif ürün desenlerine yönlendiriyoruz"

Proje hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür, "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, Menderes Yeniköy Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi ile önemli bir proje için bir aradayız. Bugün hep birlikte salep fidesi dikimi gerçekleştirdik. 100 metrekarelik alanda 40 kilogram salep fidesi diktik. Artan girdi maliyetleri nedeniyle üreticilerimizi alternatif ürün desenlerine yönlendiriyoruz. Salep de katma değeri yüksek bir ürün. Salep fidesi desteğiyle Menderes Kadın Girişim Kooperatifi, bu fidelerin bakımlarını, üretimini gerçekleştirecekler. Umuyoruz ki salep üretimiyle kadın üreticilerimiz daha yüksek kazanç elde etmiş olacak" ifadelerini kullandı.

"İzmir Büyükşehir Belediyesi bizi anladı, dinledi"

Menderes Yeniköy Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi Başkanı Gülhan Çıkman ise şöyle konuştu:

"Çok büyük bir hareketin başlangıç adımını attık. Menderes Yeniköy Kadın Kooperatifi olarak üç sene önce bu yola baş koyduk. İlk hedefimiz, bu köydeki ufak olan topraklarda getirisi yüksek ürünlerle köyümüzün kalkınmasını sağlamak. Her kurumumuza fikirlerimizi anlattık. Eksik olmasın İzmir Büyükşehir Belediyesi bizi anladı, dinledi. Onların çok büyük katkılarıyla bir yola çıktık. Bu yolun bizi çok daha büyük projelere götüreceğine inanıyoruz. Burada Akçaköy'den başlayan, Kuyucak'a kadar giden bu havzayı biz salep havzası olarak geliştirmek istiyoruz. O zaman köylü bir karış toprağını bile satmayacaktır. Hiçbir gencimiz köyünü terk etmeyecektir. Çünkü gelir düzeyi yüksek, bir o kadar da ülkemizin ihtiyacı olan bir ürün. Bu ürüne sahip çıkmak, bu ürünün arkasında gençlerle, kadınlarımızla yürümek en büyük hayalimiz. Bunu da bugün gerçekleştirdiğimiz için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz."