İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Mezarlıkta Uygunsuz Davranışlara Yasal İşlem

Güncel

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Soğukkuyu Mezarlığı'nda uygunsuz davranışlarda bulunan kişiler hakkında adli süreç başlatılması için harekete geçti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, önceki akşam bir grubun Bayraklı Soğukkuyu Mezarlığı'na girerek uygunsuz davranışlarda bulunduğu görüntülerin yayınlanması üzerine harekete geçti. Yamanlar Polis Merkezi Amirliği'nde olaya karışanlardan, ibadethane ve mezarlıklara zarar verdikleri gerekçesiyle şikayetçi olundu.

Mezarlıklar Dairesi Başkanı Ali Kemal Elitaş, yaşanan olayın kendilerini derinden üzdüğünü belirtti. Elitaş, "Olayla ilgili gerekli başvuruları yaptık. Mezarlıklarımızda benzer olumsuzlukların yaşanmaması adına tüm mezarlıklarımız özenle korunacak. Suç işleyenler hakkında gerekli adli sürecin başlatılması için her türlü yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız" dedi.