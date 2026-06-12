İzmir Büyükşehir Tasarrufta Rekor Kırdı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, su, elektrik ve doğal gaz tüketiminde hayata geçirdiği verimlilik uygulamalarıyla önemli tasarruf sağladı. 2026'nın ilk dört ayında su tüketimini yüzde 50 azaltan belediye, yaklaşık 32 bin hanenin bir aylık su ihtiyacına denk tasarruf elde ederken, güneş enerji santrallerinde yarım milyon kilovatsaatten fazla elektrik üretti.

Kaynak kullanımında tasarrufu önceliklendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, su ve enerji verimliliği uygulamaları, elektrikli araç filosu ve güneş enerjisi yatırımlarıyla sürdürülebilir kent hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan veriler, sürdürülebilir çevre ve kaynak yönetimi alanında yürütülen çalışmaların somut sonuçlarını ortaya koydu. Belediye, su, elektrik ve doğal gaz tüketiminde sağladığı tasarrufun yanı sıra yenilenebilir enerji yatırımları ve elektrikli araç uygulamalarıyla çevreci dönüşümünü güçlendirmeye devam ediyor.

123 BİN HANENİN BİR AYLIK SU TÜKETİMİNE EŞDEĞER TASARRUF

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplam su tüketimi, 2024 yılında 7 milyon 792 bin 926 metreküp iken 2025 yılında 4 milyon 700 bin 952 metreküpe geriledi. Böylece bir yılda 2 milyon 967 bin 714 metreküp su tasarrufu sağlandı. Bu miktarın, dört kişilik aile esas alındığında yaklaşık 123 bin hanenin bir aylık su tüketimine karşılık geldiği belirtildi. 2025 yılında kurumsal su tüketiminde 2024 yılına göre yüzde 40 oranında tasarruf elde edilirken, 2026 yılının ilk dört ayında tüketim 403 bin 467 metreküp olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 812 bin 811 metreküplük tüketime kıyasla yüzde 50'lik düşüş sağlandı. Yılın ilk dört ayında elde edilen su tasarrufunun ise yaklaşık 32 bin hanenin bir aylık su ihtiyacına denk geldiği ifade edildi.

ENERJİ YÖNETİMİNDE PERFORMANS ARTTI

Elektrik enerjisi yönetimi alanında yürütülen çalışmalar da önemli tasarruf sonuçları ortaya koydu. 2025 yılında kurumsal toplam elektrik tüketiminde 2024 yılına göre yüzde 5,7 oranında tasarruf sağlandı. Belediyenin 2025 yılının ilk dört ayında 15 milyon 550 bin 305 kWh ( kilowatt-saat) olan elektrik tüketimi, 2026'nın aynı döneminde 15 milyon 127 bin 217 kWh oldu. Böylece yaklaşık yüzde 2,7 oranında tasarruf sağlanırken, 423 bin 88 kWh enerji kazanımı elde edildi. Sağlanan bu tasarrufun, yaklaşık 141 hanenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer olduğu bildirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin elektrikli hizmet aracı filosunun çevreci ulaşım hedefi doğrultusunda etkin şekilde kullanılmaya devam ettiği belirtilirken, doğalgaz tüketiminde de 2025 yılının dört aylık dönemine göre bu yıl 19 bin metreküpün üzerinde düşüş olduğu kaydedildi. Belediyenin bina ve tesislerinde toplam 21 güneş enerji santralinden ise 2025 yılında 2 milyonun üzerinde, 2026 yılının ilk dört ayında ise toplam 533 bin 889 kWh elektrik enerjisi üretildi.

NELER YAPILDI?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde su ve enerji yönetimi, düzenli takip, veri analizi ve saha denetimleri üzerinden yürütülüyor. Su tüketiminde tüm abonelikler aylık olarak izleniyor, önceki dönemlerle karşılaştırılarak anormallikler tespit ediliyor ve özellikle yüksek tüketimin olduğu birimlerde (park-bahçeler, mezarlıklar) saha ekipleriyle birlikte hızlı müdahale sağlanıyor. Enerji yönetiminde de benzer bir sistem uygulanıyor. Elektrik ve doğal gaz tüketimleri düzenli analiz edilerek farkındalık eğitimleri ve saha kontrolleriyle tüketim düşürülüyor. Ayrıca güneş enerjisi santralleriyle üretim artırılarak enerji ihtiyacının bir kısmı yenilenebilir kaynaklardan karşılanıyor.