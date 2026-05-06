İzmir'de Üniversite Öğrencilerine Bergama ve Ödemiş Gezisi

06.05.2026 09:43  Güncelleme: 10:46
İzmir Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik Bergama ve Ödemiş'te kültür gezisi düzenleyerek sosyal etkileşim fırsatları sunuyor. Gezi, antik sağlık merkezleri ve tarihi yapılar hakkında bilgilendirme ile zenginleştirildi.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik kültür gezisi düzenledi. İzmirli üniversiteliler, Bergama ve Ödemiş'te geçmişin izlerini sürerken sosyal etkileşimlerini de geliştirme fırsatı buldu.


İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü, üniversite öğrencilerinin kültürel, sosyal ve tarihsel birikimlerinin artırılması, farklı üniversiteler arasında etkileşim ve dayanışma ortamının güçlendirilmesi amacıyla Bergama ve Ödemiş'te kültür gezisi ve sosyal etkileşim programı düzenledi.
Bergama programına, Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik de katılarak, belediyeye ait Çamlık Kafe'de öğrencilere ikramda bulundu. Geziye Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğrencilerinden oluşan toplam 100 kişi katıldı.
Program kapsamında, insanlık tarihinin önemli sağlık merkezlerinden biri olarak bilinen Asklepion Antik Kenti ziyaret edilerek, antik dönemdeki tedavi yöntemleri, mimari yapılar ve kültürel miras hakkında bilgilendirme yapıldı. Ardından, bölgenin arkeolojik ve etnografik değerlerini barındıran Bergama Müzesi gezilerek öğrencilerin tarihsel farkındalıklarının artırılması sağlandı.
Rota, Ödemiş-Birgi
Ödemiş–Birgi bölgesi programına ise Ege Üniversitesi öğrencileri katıldı. Gün boyu süren etkinlikte, bölgenin öne çıkan tarihi ve kültürel değerleri yerinde incelendi.
Gezide, Osmanlı sivil mimarisinin en nitelikli örneklerinden biri olan Çakırağa Konağı ziyaret edildi, konağın mimari özellikleri, dönemin yaşam kültürü ve tarihsel önemi hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, Birgi'nin simge yapılarından Aydınoğlu Mehmet Bey Camii ve çevresindeki tarihi dokular gezilerek öğrencilerin kültürel mirasa yönelik bilinç düzeylerinin artırılması sağlandı. Gezi programında ayrıca Ödemiş Müzesi ziyaret edildi. Bunun yanı sıra, özgün mimarisi ve doğal yapısıyla dikkat çeken Lübbey köyü gezilerek bölgenin kültürel dokusu yerinde gözlemlendi.
Kaynak: ANKA

