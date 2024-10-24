İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 'Vergi Yüzsüzü' İthamlarına Yanıt - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 'Vergi Yüzsüzü' İthamlarına Yanıt

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinin 'vergi yüzsüzü' olarak nitelendirilmesini haksız bulduğunu açıkladı. Belediyeye ait iki şirketin vergi borçlarının personel maaş giderlerinden kaynaklandığı ve bu yıl yüksek meblağlar ödendiği belirtildi.

24.10.2024 11:51
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kordon Vergi Dairesi'nin vergi borcu olan mükelleflerin listesini yayımlanmasının ardından listede yer alan belediye  iştirakleri İZELMAN ve İZENERJİ'nin bazı basın yayın organları tarafından "vergi yüzsüzü" olarak nitelendirilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada belediye iştiraki iki şirketin 'vergi yüzsüzü' olarak nitelendirilmesinin son derece haksız bir durum olduğu belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Kordon Vergi Dairesi'nin vergi borcu olan mükelleflerin listesini yayımlamasının ardından İZELMAN ve İZENERJİ gibi binlerce kişiye istihdam sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki iki dev şirketimizin 'vergi yüzsüzü' olarak lanse edilmesi son derece haksız bir durumdur. Her iki iştirakimize ait borçlar personel maaş giderlerinden kaynaklanmaktadır ve ağırlıklı olarak 2023 ve öncesinden bu döneme intikal etmiş bulunmaktadır. İZENERJİ şirketimiz geçmiş yıllardan gelen borçlarıyla birlikte 2024 yılı vergileri de dahil olmak üzere sadece bu yıl vergi dairesine 516 milyon 233 bin 275 TL ödeme yapmıştır. İZELMAN şirketimiz ise yaklaşık 92 milyon TL ödeme gerçekleştirmiştir. Kalan borçların yapılandırılması konusunda da gerekli girişimler başlatılmıştır. En kısa süre içinde tüm vergi borçlarının eritilmesi ve bu konuya öncelik verilmesi yönünde Başkanımız Sayın Cemil Tugay'ın da kararlı bir duruşu söz konusudur. Öte yandan Ege Bölgesi'nin en büyük kuruluşu ve işvereni niteliğindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin vergi matrahları da mali tablolarının büyüklüğü ile doğru orantılıdır. Bir takım siyasi saiklerle böylesine saygın kurumların kamuoyu önünde vergi yüzsüzü olarak nitelenmesi kabul edilemez. Saygılarımızla…"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 'Vergi Yüzsüzü' İthamlarına Yanıt - Son Dakika

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