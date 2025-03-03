İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden YKS'ye Hazırlanan Öğrencilere Destek - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden YKS'ye Hazırlanan Öğrencilere Destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ekonomik zorluk yaşayan 12. sınıf öğrencilerine YKS sınav ücretlerini karşılayarak destek sağlıyor. Başvurular, 16 Mart'a kadar 'bizvariz.izmir.bel.tr' üzerinden alınabilecek.

03.03.2025 11:22  Güncelleme: 12:39
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, ekonomik açıdan zor şartlarda eğitimlerini sürdüren öğrencilere destek oluyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek ihtiyaç sahibi 12. sınıf öğrencilerinin sınav ücretleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Destekten yararlanacak öğrenciler için bugünden itibaren bizvariz.izmir.bel.tr sitesi üzerinden başvuruda bulunulabiliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, öğrenci ve velilere yönelik eğitim desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda 2024-2025 eğitim öğretim yılında YKS'ye girecek ihtiyaç sahibi 12. sınıf öğrencilerinin sınav ücretleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. 21-22 Haziran tarihlerinde üç ayrı oturumda gerçekleştirilecek sınav kapsamında Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna katılacak öğrencilere 450 TL, TYT-Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumuna katılacak öğrencilere 900 TL, TYT-AYT ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarına katılacak öğrencilere bin 350 TL sınav ücreti ödenecek. Ücretler nisan ayında velilerin İzmir Şehir Kartı üzerinden hesaplara yatırılacak.

Başvurular başladı

Başvurular bugün 'bizvariz.izmir.bel.tr' sitesi üzerinden alınmaya başlandı. Sosyal incelemesi tamamlanmış ve sosyal yardımlardan yararlanan ihtiyaç sahibi 12. sınıf öğrencilerinin velileri, 16 Mart tarihine kadar başvuruda bulunabilecek. Öğrenciler, başvuru ekranına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) sitesinde yer alan "Başvuru Kayıt Görüntüle" belgesini (Sınav ücreti ödendi bilgisi yer almalı) ve öğrenci belgesini (PDF formatında) yükleyerek başvurusunu tamamlayabiliyor. Başvurular öğrencilerin velileri üzerinden yapılıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden YKS'ye Hazırlanan Öğrencilere Destek - Son Dakika

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