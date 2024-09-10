İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 1.8 Milyon TL Ceza

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(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Körfezi'nde meydana gelen kirlilik ve balık ölümlerinin ardından yaptığı inceleme sonucu İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni 1.8 milyon lira ceza uyguladı. Bakanlık, "Belediyeye ait iki atık su arıtma tesisinin standardın üzerinde kirlilik içeren suyu Körfez'e deşarj ettiği, bu nedenle yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu" bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Körfezi'nde meydana gelen kirlilik ve balık ölümlerinin ardından inceleme başlattı. Bakanlığa bağlı ekipler ile Mobil Su ve Atıksu Laboratuvarı, bölgeye sevk edildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, analizler sonucu "İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'ne bağlı Çiğli Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi ile Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisleri'nin, 'Çevre mevzuatında belirtilen standartların üzerinde "kirli suları İzmir Körfezi'ne deşarj ettiklerini" açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'ne 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 1 milyon 858 bin 610 TL idari ceza uygulandı. Ayrıca, sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Balık ölümleri sonrası Bakanlık ekiplerinin ön incelemesinde İzmir Körfezi'nde atık su kaynaklı amonyak miktarının olması gerekenden 50 kat daha fazla olduğu belirlendi. Körfez'de 6 miligram/litreye olması gereken oksijen seviyesinin ise 1,8 ve bazı yerlerde 0'a düştüğü tespit edildi. Balıkların oksijensizlik yüzünden öldüğü açıklandı.