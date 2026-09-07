İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Mahallede Söz Sende' buluşması Buca Ufuk Mahallesi'nde yapıldı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Mahallede Söz Sende' buluşması Buca Ufuk Mahallesi'nde yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin \'Mahallede Söz Sende\' buluşması Buca Ufuk Mahallesi\'nde yapıldı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katılımcı yönetim anlayışıyla yürüttüğü 'Mahallede Söz Sende' programının yeni durağı Buca'nın Ufuk Mahallesi oldu. Mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyen ekipler, raporları ilgili birimlere ileteceklerini belirtti.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Mahallede Söz Sende" programıyla İzmirlilerin kent yönetimine katılımını güçlendiriyor. Programın yeni durağı Buca'nın Ufuk Mahallesi oldu. Mahalle sakinlerinin sorun, talep ve önerilerinin dinlendiği buluşmada, "İsteğimiz, sizin duyuramadığınız sesi biraz daha duyulur hale getirmek" mesajı verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katılımcı, adil ve şeffaf yönetim anlayışıyla yürüttüğü Odak İzmir Projesi kapsamındaki "Mahallede Söz Sende" programı, Buca'nın Ufuk Mahallesi'nde sürdü. Karabağlar, Bornova, Bayraklı ve Konak'ın ardından düzenlenen buluşmada mahalle sakinlerinin sorunları, ihtiyaçları ve önerileri dinlendi.

Ufuk Mahallesi Muhtarlığı'nın üst katındaki Yıkıkkemer Yahya Kemal Beyatlı Kütüphanesi'nde düzenlenen toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü ekipleri mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Görüşmede dile getirilen talep ve sorunlar tek tek not alınırken, belediye görevlileri Ürün Perçin Boyacıoğlu ve Elmas Köçkün vatandaşların sorularını yanıtladı.

"RAPORU İLGİLİ BİRİMLERE İLETİYORUZ"

Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü olarak kent hakkı, hizmetlere erişim ve kentte ayrımcılık gibi konularda çalışmalar yürüttüklerini belirten Ürün Perçin Boyacıoğlu, mahallelerde vatandaşlarla doğrudan iletişim kurduklarını söyledi. Boyacıoğlu, "Bir arada yaşam, sokaktaki komşuluk ilişkileri ve kentte nelerle karşılaşıldığı üzerine konuşuyoruz. Sorun ve talepleri raporlayarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimlerine iletiyoruz. İlçe belediyelerinin sorumluluğundaki ihtiyaç ve talepleri de ilgili belediyelere aktarmaya çalışıyoruz" dedi.

"İZMİRLİLERİN SESİNİ DAHA DUYULUR HALE GETİRMEK İSTİYORUZ"

Elmas Köçkün ise kent yönetiminde vatandaşların ne kadar söz sahibi olduğu üzerine düşündüklerini belirterek, "Sokağa çıktığımızda kararları kimler alıyor, alınan kararlar gerçekten bizi koruyor mu, bu kararlarda biz ne kadar etkiliyiz, mahallemize ait hissediyor muyuz? Bu sorular üzerinden ilerliyoruz. Amacımız belediye hizmetlerinin gözden geçirilmesine katkı sunmak ve sorunların ilgili mercilere daha hızlı ulaşmasını sağlamak. İsteğimiz, İzmirlilerin sesini biraz daha duyulur hale getirmek" diye konuştu.

MAHALLELİNİN TALEPLERİ DİNLENDİ

Toplantıda mahalle sakinleri, özellikle fiziki koşullara ilişkin sorunlarını ve beklentilerini aktardı. Vatandaşlar ayrıca sosyal tesis, halk eğitim merkezi ve çeşitli kursların yanı sıra spor alanları ile çocuk oyun alanlarının yapılmasını talep etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Mahallede Söz Sende' buluşması Buca Ufuk Mahallesi'nde yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Mahallede Söz Sende' buluşması Buca Ufuk Mahallesi'nde yapıldı - Son Dakika
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