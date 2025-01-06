İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Maliye Payı Kesintisi

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 31 Aralık 2024 tarihinde belediyeye yatırılması beklenen 3 milyar 713 milyon TL'lik 'Maliye Payı' ödemesinden 1 milyar 573 milyon TL'sinin, takas başvurusu yapılmış olan vergi borçlarına yönelik olarak kesileceğini açıkladı. Tugay, konu ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri ile görüşmelere başlandığını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi hesaplarına yatması beklenen 3 milyar 713 milyon TL "Maliye Payı" ödeneğinden 1 milyar 573 milyon TL kesinti yapılacağı duyumu sonrası Cemil Tugay harekete geçti. Tugay konu ile ilişkili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Tugay X hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"31 Aralık 2024 tarihinde 'Maliye Payı' olarak hesabımıza yatması beklenen 3 milyar 713 milyon TL'den; takas başvurusu yapılmış olan vergi borçlarımızla ilgili olarak 1 milyar 573 milyon TL kesinti yapılacağı öğrenilmiş olup, konu ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri ile görüşmelere başlanmıştır. Takasa konu edilen varlıkların Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri tarafından değerlendirilmesi devam etmektedir. Bu süreç devam ederken, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, kesintiye konu olan 1 milyar 573 milyon TL'nin belediyemiz emanet hesabında tutulacağı bilgisini iletmişlerdir. Sürecin hızlı bir şekilde sonuçlandırılması için gerekli tüm girişimler yürütülmektedir. Öte yandan, çalışanlarımızın 7 Ocak'tan itibaren kalan ücretlerinin ve diğer tüm haklarının en kısa sürede ödenebilmesi için diğer finansman kaynaklarının devreye sokulması çalışmalarımız da hızla devam etmektedir."