İzmir Büyükşehir Belediyesi Öğrencilere İçme Suyu Üretim Sürecini Anlattı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Öğrencilere İçme Suyu Üretim Sürecini Anlattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Dünya Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikte, lise öğrencileri İZSU Genel Müdürlüğü idaresindeki Görece İçmesuyu Arıtma Tesisi'ni ziyaret ederek, içme suyunun üretim sürecini öğrendi.

05.06.2024 10:48  Güncelleme: 11:11
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Dünya Çevre Haftası özelinde düzenlediği etkinlik kapsamında öğrenciler suyun kaynağından musluklara nasıl ulaştırıldığını öğrendi. İZSU Genel Müdürlüğü idaresindeki Görece İçmesuyu Arıtma Tesisi'ni ziyaret eden lise öğrencileri İzmir'de sağlıklı ve temiz içme suyunun üretim sürecine ve içilebilir musluk suyunun nasıl elde edildiğine tanık oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Subaşı Mustafa Topalan Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri İZSU Genel Müdürlüğü idaresindeki Görece İçmesuyu Arıtma Tesisi'ni ziyaret etti. Saniyede 6 bin litre arıtma yapan ve Türkiye'nin sayılı büyük tesislerinden olan Görece'de öğrenciler suyun nasıl musluktan içilebilir hale geldiğini yakından inceleme fırsatı buldu.

Tesis sorumlusu Engin Erçetin'in rehberliğinde yapılan gezide ilk olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ve İzmir'in su kaynakları hakkında kısa bir sunum yapıldı. Ardından tesisin havalandırma, hızlı karıştırma, durultucu ve kum filtreleri üniteleri gezilerek, Tahtalı Barajı'ndan temin edilen suyun şebekeye iletilmeden önce hangi aşamalardan geçerek arıtıldığı yerinde anlatıldı. 1997 yılından beri 7 gün 24 saat şehre hizmet veren tesisten çıkan arıtma çamurunun zararsız olduğu ve çamurun kurutma işleminden sonra nasıl depolandığı da aktarıldı.

"Musluktan akan su daha mineralli"

Tesisi gezen öğrencilerden Alperen Tekin, "Barajlardan gelen suyun bazı testlerden geçtiğini öğrendik. Arıtmanın en son aşamasında suyun ne kadar temiz ve berrak olduğunu gördük. Suyun tadına da baktık, çok güzeldi. Musluğumuzdan akan su, daha iyi ve daha mineralli" dedi. Öğrencilerden İrem Can ise, "Genellikle paket su daha sağlıklı diye biliyordum ama tam tersiymiş. Musluk suyu insan vücudu için daha sağlıklıymış, bunu öğrendim" dedi.

İZSU'ya teşekkür

Geziye katılan öğretmen Esra Yüksel de, "Bugün öğrencilerimizle beraber, evimize ve soframıza gelen suyun bize nasıl ulaştığını öğrendik. Suyun ilk halinden son haline tüm süreci gözlemledik. Çocuklar için en eğlenceli kısmı laboratuvar kısmıydı. Laboratuvarda hangi analizlerin nasıl yapıldığını, hangi makinaları kullandıklarını görmeleri onları aşırı derecede mutlu etti. İZSU Genel Müdürlüğü'ne çok teşekkür ederiz. Çocuklar için çok iyi, öğretici bir deneyim oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Öğrencilere İçme Suyu Üretim Sürecini Anlattı - Son Dakika

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