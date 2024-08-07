İzmir Büyükşehir Belediyesi Parklarda Zemin Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin dört bir yanındaki parkların zeminlerini yeniliyor. 3 ayda 30 parkta zemin yenilemesi yapan ekipler, oyun gruplarının bakımlarını da tamamladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi vatandaşların parklardan konforlu bir şekilde ve güvenle faydalanmaları için bakım, onarım çalışmalarına hız kattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, çocuk oyun alanlarında ve koşu yollarında kauçuk zemin, spor alanlarında ise akrilik zeminlerde yenileme çalışması başlatıldı. Vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda 11 ilçede toplam 30 parkta zemin yenileme çalışması tamamlandı. Yenileme ve onarımlar tüm hızıyla devam edecek.

"Kış aylarına kadar 25 bin metrekarelik zemin yenilemesi"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yeşil Alanlar Yapım Şube Müdürü Selçuk Korkmaz, "Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın talimatları doğrultusunda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı olarak İzmir genelinde zemin çalışmaları yürütüyoruz. Bu zemin çalışmaları, çocuk oyun alanları, spor sahaları ve yürüyüş yollarında devam ediyor. Başkanımız göreve geldikten sonraki 3 aylık dönemde 11 ilçede toplam 10 bin 500 metrekare zemin yenilemesi yaptık. Önümüzdeki 3 aylık dönemde ise yaklaşık 25 bin metrekarelik alanda oyun alanları, spor alanları ve yürüyüş yollarını yenilemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"İzmirlilerin hizmetindeyiz"

Selçuk Korkmaz, "Çalışma planlarımızı genellikle vatandaşlarımızın, muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda belirliyoruz. Tarafımıza HİM ve CİMER üzerinden talepler geliyor. Muhtarlarımızla koordineli bir şekilde çalışarak talepleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı olarak biz İzmirlilerin hizmetindeyiz. Daha iyi hizmet alabilmeleri için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Oyun grupları tamir ediliyor

Park ve Bahçeler Dairesi'ne bağlı ekipler, zemin yenileme çalışmalarıyla eş zamanlı olarak dört koldan parkların eksiklerini tespit ederek çalışma yürütüyor. Ekipler, çeşitli nedenlerle zarar gören oyun gruplarının ve spor ekipmanının onarım işlemlerini de tamamlıyor. Yerinde tamir edilebilecek materyaller ekiplerce onarılırken, kırık veya tamamen kullanılamaz hale gelen ekipman yenileniyor.