İzmir Büyükşehir Belediyesi Parklarda Zemin Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Parklarda Zemin Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor

Geniş Video İzle

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanındaki parkların zeminlerini yenileme çalışmalarına hız verdi. 3 ayda 30 parkta zemin yenilemesi yapılırken, oyun gruplarının bakımları da tamamlandı.

07.08.2024 11:10  Güncelleme: 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin dört bir yanındaki parkların zeminlerini yeniliyor. 3 ayda 30 parkta zemin yenilemesi yapan ekipler, oyun gruplarının bakımlarını da tamamladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi vatandaşların parklardan konforlu bir şekilde ve güvenle faydalanmaları için bakım, onarım çalışmalarına hız kattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, çocuk oyun alanlarında ve koşu yollarında kauçuk zemin, spor alanlarında ise akrilik zeminlerde yenileme çalışması başlatıldı. Vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda 11 ilçede toplam 30 parkta zemin yenileme çalışması tamamlandı. Yenileme ve onarımlar tüm hızıyla devam edecek.

"Kış aylarına kadar 25 bin metrekarelik zemin yenilemesi"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yeşil Alanlar Yapım Şube Müdürü Selçuk Korkmaz, "Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın talimatları doğrultusunda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı olarak İzmir genelinde zemin çalışmaları yürütüyoruz. Bu zemin çalışmaları, çocuk oyun alanları, spor sahaları ve yürüyüş yollarında devam ediyor. Başkanımız göreve geldikten sonraki 3 aylık dönemde 11 ilçede toplam 10 bin 500 metrekare zemin yenilemesi yaptık. Önümüzdeki 3 aylık dönemde ise yaklaşık 25 bin metrekarelik alanda oyun alanları, spor alanları ve yürüyüş yollarını yenilemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"İzmirlilerin hizmetindeyiz"

Selçuk Korkmaz, "Çalışma planlarımızı genellikle vatandaşlarımızın, muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda belirliyoruz. Tarafımıza HİM ve CİMER üzerinden talepler geliyor. Muhtarlarımızla koordineli bir şekilde çalışarak talepleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı olarak biz İzmirlilerin hizmetindeyiz. Daha iyi hizmet alabilmeleri için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Oyun grupları tamir ediliyor

Park ve Bahçeler Dairesi'ne bağlı ekipler, zemin yenileme çalışmalarıyla eş zamanlı olarak dört koldan parkların eksiklerini tespit ederek çalışma yürütüyor. Ekipler, çeşitli nedenlerle zarar gören oyun gruplarının ve spor ekipmanının onarım işlemlerini de tamamlıyor. Yerinde tamir edilebilecek materyaller ekiplerce onarılırken, kırık veya tamamen kullanılamaz hale gelen ekipman yenileniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Parklarda Zemin Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor
Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Çevre, Belediye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Parklarda Zemin Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:37 Pedofililer resmen cirit atıyormuş İşte Türkiye’de yasaklanan Roblox’un mide bulandıran yüzü Pedofililer resmen cirit atıyormuş! İşte Türkiye'de yasaklanan Roblox'un mide bulandıran yüzü
20:21 Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun
20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
10:32 Altın ve dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:29 Aşırı sıcakların kavurduğu ülkede arabaların kaputları şişmeye başladı Aşırı sıcakların kavurduğu ülkede arabaların kaputları şişmeye başladı
10:28 İtalya’da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı İtalya'da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı
10:21 Instagram yasağı şarkıcı Hadise’yi isyan ettirdi Instagram yasağı şarkıcı Hadise'yi isyan ettirdi
10:14 Bir yandan çocukları bir yandan evlatlarını saldırgan köpekten korumaya çalıştı Bir yandan çocukları bir yandan evlatlarını saldırgan köpekten korumaya çalıştı
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 23:47:01. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi Parklarda Zemin Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement