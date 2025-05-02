İzmir Büyükşehir Belediyesi Yangın Söndürme Tedbirlerini Artırdı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Yangın Söndürme Tedbirlerini Artırdı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaz öncesi yangınlara karşı kırsal mahallelerde 125 yangın söndürme tankeri dağıtımına başladı. İlk olarak 40 tanker, önümüzdeki hafta muhtarlara teslim edilecek.

02.05.2025 11:18
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, küresel iklim krizinin de etkisiyle artan yangınlara karşı yaz öncesi önlemlerini artırdı. Alevleri büyümeden kontrol altına almak için kırsal mahallelerde yangın söndürme tankeri dağıtımını sürdüren Büyükşehir, fabrikada yapımı süren 125 tankerden 40'ını gelecek hafta, geri kalanını ise mayıs ayı sonuna kadar muhtarlara teslim edecek.

Küresel iklim krizi, artan sıcaklıklar, ormanlar üzerinde ciddi bir tehdit oluşturuyor. Tüm riskleri göz önünde bulunduran İzmir Büyükşehir Belediyesi, olası yangınlara erken müdahale için önlemlerini artırdı. Büyükşehir'in alevlerin büyümeden önlenmesini sağlamak için başlattığı seferberlik kapsamında orman köylerine, mayıs ayı sonuna kadar her biri 2.5 ton su kapasiteli 125 yangın söndürme tankeri dağıtılacak. Torbalı'daki bir fabrikada yapımı tamamlanan 40 tanker, gelecek hafta muhtarlara teslim edilecek. İzmir'in ilçelerinde şu anda 460 yangın söndürme tankeri bulunuyor.

"Alevlerin büyümesini engelliyor"

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Orman Köyleri ve Kırsal Alan Yangınları Müdahale Şube Müdürü Şerife Güzel, teşkilat olarak kentsel ve kırsal bölgelerdeki yangınları önlemek için büyük bir özveri ile çalıştıklarını söyledi. Kırsal bölgelerde, itfaiye gruplarının uzak olduğu noktalara yangın söndürme tankerleri dağıttıklarını anımsatan Şerife Güzel, "Amacımız itfaiye araçları gelene kadar oradaki yangınların büyümesini engellemek. İtfaiye ekipleri olay yerine geldiğinde hemen yangına müdahale ediyor. Ama yangın tankeri, alevlerin büyümesini, farklı yerlere sıçramasını engelliyor, ayrıca itfaiye eğer suya ihtiyaç duyarsa su takviyesi için de kullanılıyor" dedi.

"Doğamızı korumalıyız"

Yangın söndürme tankerlerinin muhtarlara zimmetlendiğini aktaran Güzel, "Orman gönüllüleri ile ilk müdahale bu tankerlerle yapılıyor. İzmir büyük bir kent. Özellikle yazın artan sıcaklıklardan dolayı yangın söndürme tankerleri daha da önemli hale geliyor. Erken ve etkin müdahale büyük felaketleri önlüyor. Yapılan araştırmalara göre bu yılın, bir önceki yıldan daha sıcak olacağı öngörülüyor. Yurttaşlarımızın alacağı bireysel önlemlerle de yangınların çıkmasını engelleyebiliriz. Sigara izmariti kesinlikle çevreye, doğaya atılmamalı. Açık ateşler söndürülmeli. Herkes evinin çevresindeki, bahçesindeki kuru otları temizlemeli. Piknik ateşleri mutlaka söndürülmeli. Yangın koridoru oluşturulmalı. Eğer bireysel önlemlerimizi de alırsak, bu yazı daha sorunsuz atlatacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Yangın Söndürme Tedbirlerini Artırdı - Son Dakika

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