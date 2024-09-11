İzmir Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları Büyük İlgi Gördü

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin haziran ayında başlattığı yaz spor okulları büyük ilgi gördü. 17 tesiste, 25 branşta açılan kurslardan 25 bin kişi yararlandı. En çok ilgi gören branş ise yüzme oldu.

11.09.2024 10:19  Güncelleme: 10:42
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin haziran ayında başlattığı yaz spor okulları büyük ilgi gördü. 17 tesiste, 25 branşta açılan kurslardan 25 bin kişi yararlandı. En çok ilgi gören branş ise yüzme oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 24 Haziran-1 Eylül tarihleri arasında düzenlediği yaz spor okulları yoğun ilgi gördü. 25 farklı spor branşında 17 tesiste verilen kurslardan 25 bin kişi yararlandı. Yaz spor okulları kapsamında atletizm, basketbol, futbol, jimnastik, tekvando, judo, tenis, satranç, temel hareket eğitimi, yüzme, sutopu, halk oyunları, dans, özel öğrenciler basketbol-yüzme, voleybol, masa tenisi, güreş, badminton, zeka oyunları, karate ve futsal branşlarında eğitimler verildi. Yaz spor okullarında ayrıca yetişkin kursiyerler için pilates, step-aerobik, kano, sağlıklı yaşam, kondisyon, yoga, yüzme ve tenis branşları da yer aldı. Yaz spor okullarında en popüler branş yine yüzme oldu.

Marina İzmir'de çocuklar yüzme öğrendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sporu kentin dört bir yanına yayma hedefi çerçevesinde dezavantajlı mahallelerdeki ilkokul öğrencilerine yüzme dersi verildi. Marina İzmir'de haziran ve eylül süresince yüzme eğitimine katılan 271 minik, yüzme temel eğitim, temel ayak vuruşları, serbest stil, sırt ayak vuruşu ve sırt stil yüzme temel eğitimlerini aldı. Yüzme eğitimleriyle fiziksel gelişimlerini sağlayan çocuklar, sportif faaliyetlerle sosyalleşti ve eğlenceli vakit geçirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları Büyük İlgi Gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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