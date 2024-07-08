İzmir Büyükşehir Belediyesi, yürüyen merdiven kazası sonrası protokol yapmak için yetki aldı

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(İZMİR) – Geçtiğimiz hafta İzmir'de Konak ilçesi Üçyol Metro İstasyonu'ndaki yürüyen merdiven kazasının ardından Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Bugün yapılan meclis toplantısında TMMOB Makine Mühendisleri Odası ile protokol yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a yetki verildi.

Geçtiğimiz hafta İzmir'de toplu ulaşımın en önemli ayaklarından biri olan İzmir Metro'da yürüyen merdiven kazası yaşanmıştı. Konak ilçesi Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, bir anda ters yönde hareket etmeye başlamış ve kaza sırasında merdivende bulunan 11 yolcu hafif yaralanmıştı.

Metroda yaşanan kaza bugün gerçekleştirilen İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda gündeme geldi.

Meclis üyelerince verilen önergeler kapsamında, yürüyen merdivenlerin denetimine ilişkin önerge, meclis gündemine getirildi. Önerge kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve şirketlerine ait halkın kullanımına açık asansör, yürüyen merdiven, teleferik ve benzeri ekipmanların aylık ve yıllık denetimleri için TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile protokol yapılmasına ilişkin madde meclis üyelerine sunuldu.

Tugay: "Gereğini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın"

Gündeme ilişkin konuşan Başkan Tugay, sorumluların belediyeye dahil olmalarını istemediklerini belirterek şunları söyledi:

"Çok üzüldük. Ben hemen anında arkadaşlarımdan detaylı bir inceleme istedim. Daha sonra Makine Mühendisleri Odası'nı biz çağırdık, olayı incelemesini istedik. Bizi de rahatsız eden noktalar var. Bununla ilgili radikal kararlar vereceğiz. Sorumluları kimse, artık belediyeye hizmet vermesini ya da görevli olmasını istemiyoruz. Bunun gereğini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Makine Mühendisleri Odası'nın denetleyici olması, ön onay verdiğimiz bir şey. Doğrudan oylanması gerektiğini düşünüyorum."

Başkan Tugay'ın açıklamasının ardından önerge, komisyonlara havale edilmeden doğrudan oylanarak meclisteki tüm grupların 'evet' oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.