İzmir Büyükşehir, Dar Gelirlileri Yalnız Bırakmadı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, emekliden öğrenciye, anneden afetzedeye yüz binlerce haneye ulaşan yüz milyonlarca liralık destekle kentte dayanışma ağını büyüttü. İzmir Büyükşehir Belediyesi, emekliden öğrenciye, anneden afetzedeye yüz binlerce haneye ulaşan yüz milyonlarca liralık destekle kentte dayanışma ağını büyüttü. Son iki yılda artan hayat pahalılığı ve ekonomik sıkıntılar karşısında İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım çalışmalarını büyüttü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Cemil Tugay'ın göreve gelmesiyle ihtiyaç sahibi hanelere yönelik çalışmalar hız kazanırken, sosyal belediyecilik ilkesi sahada güçlü uygulamalarla hayata geçirildi. Yüz binlerce haneye ulaşan ayni ve nakdi yardımlar sayesinde vatandaşın yükü hafifletilirken, İzmir genelinde geniş kapsamlı bir sosyal dayanışma ağı kuruldu. Başvurular doğrultusunda sürdürülen destekler kapsamında emeklilere yönelik su faturası, kira ve market yardımları sağlandı. Kent genelinde oluşturulan dayanışma noktalarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşıldı. Afet, kriz ve günlük yaşamın her anında İzmirlinin yanında yer alan Büyükşehir Belediyesi, barınma ihtiyacı olan yurttaşlar için otel ve misafirhane hizmetlerini devreye aldı. Bu çalışmalarla İzmir'de sosyal belediyecilik anlayışı somut ve sürdürülebilir bir modele dönüştü. MİLYONLARCA LİRALIK DESTEK SAĞLANDI

Sosyal yardım başvurusu alındı ve nakdi yardımlar kapsamında önemli destekler sağlandı. Emeklilere yönelik; Su faturası desteğiyle 5 bin 247 haneye 2 milyon 680 bin 830 TL, kira desteğiyle 3 bin 162 haneye 26 milyon 163 bin 500 TL, market desteğiyle ise 13 bin 261 haneye 162 milyon 293 bin 160 TL katkı sunuldu.

Ayrıca; Şehit ve gazi ailelerinden 3 bin 343 kişiye 2 milyon 507 bin TL, 5 bin 398 üniversite öğrencisine 20 milyon 242 bin TL, kış desteği kapsamında 54 bin 280 kişiye 54 milyon 280 bin TL, yeni yıl desteği kapsamında 60 bin 112 kişiye 60 milyon 112 bin TL, çölyak ve fenilketonüri hastalarına 5 milyon 871 bin TL, afetzede yardımı kapsamında ise 2 bin 182 haneye 57 milyon 637 bin TL ulaştırıldı.

BAYRAMLARDA DAYANIŞMA BÜYÜDÜ

Bayram yardımları kapsamında 2024 yılında; Ramazan Bayramı için 52 bin 584 haneye 39 milyon 438 bin TL, Kurban Bayramı için 43 bin 781 haneye 35 milyon 85 bin TL destek sağlandı.

2025 yılında; Ramazan Bayramı için 31 bin 610 haneye 31 milyon 610 bin TL, Kurban Bayramı için 37 bin 753 haneye 37 milyon 753 bin TL katkı sunuldu.

2026 yılında ise; altı kez planlama yapıldı ve ilk destek 64 bin 271 haneye 96 milyon 406 bin TL olarak ramazan ayında sağlandı. Sosyal Yardım Nakit Destekleri kapsamında toplamda 278 milyon 435 bin TL nakdi destek aktarıldı. TOPLUMUN HER KESİMİNE DOKUNULDU

Ayni yardımlar kapsamında; 1-5 yaş aralığında çocuğu olan 157 bin 443 haneye 8 milyon 801 bin litre süt, 159 bin 148 gıda paketi, 1527 hijyen paketi, 4 bin 454 yakacak, 3 bin 935 ev eşyası, 30 bin çocuk şampuanı, 16 bin 346 bebek bezi, 4 bin 805 mama, 2 bin 827 bebek paketi vatandaşlara ulaştırıldı. ANNE KART İLE KADINLAR NEFES ALDI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın seçim vaatleri arasında yer alan ve göreve geldiği ilk günlerden itibaren uygulamaya aldığı Anne Kart projesi, sosyal dayanışma örneği olarak büyük ilgi gördü. Annelere çocukları ile toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma imkanı tanıyan proje 0-4 yaş arası çocuğu olan ve yardım alması uygun görülen anneleri kapsıyor. Aylık 60 kontörlük biniş hakkı tanıyan proje kapsamında 898 bin 688 binişlik destek verildi. EVLERE SICAK YEMEK, OKULLARA KAHVALTI

Aşevi hizmetleriyle 13 milyon 485 bin 574 kişilik sıcak yemek, 1 milyon 234 bin 254 kişilik kahvaltı ve kumanya dağıtılırken, okullara 295 bin 527 kahvaltı paketi, çocuk merkezlerine 704 bin 940 öğün yemek, taziye noktalarına ise 1 milyon 525 bin 480 pide ve ayran desteği sağlandı. EĞİTİM VE ENGELLİ HİZMETLERİ GÜÇLENDİRİLDİ

Eğitim alanında 27 bin 564 öğrenciye 82 milyon 896 bin TL kırtasiye desteği sağlandı. Okullara hijyen paketleri ulaştırılırken, öğrencilere ulaşım, İngilizce eğitimi ve çeşitli destekler verildi. Yapay zeka destekli eğitim programlarından da binlerce öğrenci yararlandı. Engelli hizmetleri kapsamında ise ulaşım, medikal destek, farkındalık çalışmaları ve ekipman bakımlarıyla on binlerce vatandaşa hizmet sunuldu. HEDEFLER BÜYÜDÜ