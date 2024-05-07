İzmir Çeşme\'de 17. Yarımada Spor Oyunları Başladı

İzmir'in Çeşme ilçesinde bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilen Yarımada Spor Oyunları başladı.
Çeşme Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2 bin 50 sporcunun katıldığı organizasyon, kortej yürüyüşüyle başladı.
İzmir'in çeşitli ilçelerinden gelen sporcular, program boyunca çeşitli branşlarda mücadele edecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, spora verdikleri önemi ifade etti.
17. Yarımada Spor Oyunları, 11 Mayıs Cumartesi günü tamamlanacak.
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