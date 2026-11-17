İzmir'de çevre yolundaki bir tesisin otoyola katılım noktasında trafik güvenliğini tehlikeye atan "geometrik kusur", Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) girişimiyle giderildi.

İzmir'de yaşayan bir kişi, çevre yolunda faaliyet gösteren bir tesisin otoyola katılım noktasında bulunan "geometrik kusurun" can güvenliğini tehlikeye attığını ifade ederek KDK'ye başvurdu.

Çevre yolları ve otoyolların yapısı gereği trafiğin yüksek hızda ve kesintisiz akması amacıyla tasarlanan alanlar olduğunu ifade eden kişi, tesisten çıkan bir aracın hızlanma şeridini kullanarak ana yoldaki trafiğin hızına ulaştıktan sonra yola güvenle girebilmesinin önem taşıdığını kaydetti.

Çevre yoluna katılım noktasında "dur" tabelası bulunduğunu, yüksek hızla akan yola diğer araçların durarak katılım sağlamaya zorlanmasının otoyol mantığına, mühendislik ilkelerine ve trafik güvenliğine aykırı olduğunu belirten kişi, bölgede can güvenliği riskinin ortadan kaldırılması için çalışma yapılmasını istedi.

Başvuruyu inceleyen KDK, vatandaşın talebinin karşılanması adına Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yetkilileri ile temas kurdu.

KDK'nin girişimi sonrası KGM, tesis içindeki katılım kesiminde delinatörlerle üçgen bir alan oluşturularak fiziksel burun düzenlemesi yapıldığını, böylece otoyola güvenli bir katılım açısı oluşturulduğunu bildirdi.

Ayrıca KGM, "dur" levhasının "yol ver" levhasıyla değiştirildiği ve alana flaşörler yerleştirilerek sürücülere yönelik uyarıların artırıldığı bilgisini verdi.