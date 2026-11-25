İzmir Çiğli'de 42 kutuda 2 bin 177 sentetik ecza hapı ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Çiğli ilçesinde Küçükçiğli Mahallesi'nde şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramada 42 kutu içinde toplam 2 bin 177 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Hapların bir kısmının şofbene gizlendiği belirlenirken, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İzmir'in Çiğli ilçesinde eve düzenlenen uyuşturucu baskınında bir kısmı şofbene gizlenmiş 2 bin 177 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Küçükçiğli Mahallesi'nde E.C.K'nin (33) üzerinde ve evinde arama yaptı.
Aramalarda 42 kutu içerisinde toplam 2 bin 177 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Hapların bir kısmının şofbenin içerisine gizlendiği tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında gerekli adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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