İzmir Çiğli'de belediye saldırılarında 6 şüpheli daha tutuklandı

İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracı ile ilçedeki iki işletmenin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş şubeleri ile Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 20 Ağustos'ta Çiğli Belediyesi otoparkında park halindeki Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın makam aracına yönelik saldırı hakkında çalışma yürütüldü.

Daha önce 2 şüphelinin tutuklandığı olayla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen T.S. ve U.U. da gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Çiğli Belediyesine ait Ataşehir Mahallesi'ndeki bir kafeteryanın 4 Eylül'de, Çiğli Belediyesi'ndeki bir başkan yardımcısının kardeşine ait olduğu belirtilen bir huzurevinin 9 Eylül'de kurşunlanması olaylarının da aynı organizasyon kapsamında gerçekleştirildiği tespit edildi.

İki olayla ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K, K.O, M.D. ve A.S. tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 tabanca, 2 pompalı tüfek ve 134 fişek ele geçirildi.

Olay

Çiğli Belediyesi otoparkına 20 Ağustos Perşembe günü, çalıntı motosikletle giden K.S. (21), Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracına silahla ateş etmiş, olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli, güvenlik görevlilerince yakalanıp polise teslim edilmişti.

Ona yardım ettiği gerekçesiyle S.D. de gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli "kamu malına zarar vermek" ve "ruhsatsız silah taşımak" suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Çiğli Belediyesine ait bir kafeteryaya 4 Eylül'de silahla ateş açılmıştı.