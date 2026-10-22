İzmir Çiğli'de tartışma silahlı kavgaya dönüştü, kişi öldü, ağabeyi gözaltına alındı

İzmir Çiğli'de tartışma silahlı kavgaya dönüştü, kişi öldü, ağabeyi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Çiğli ilçesinde Mimar Sinan Caddesi'nde iki kardeş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve ağabey, tabancayla kardeşine ateş etti. Sağlık ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde vurulan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi, ağabey gözaltına alındı.
İzmir'in Çiğli ilçesinde tartıştığı ağabeyi tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Mimar Sinan Caddesi'nde Bilgetekin G. (65) ile kardeşi Ali Aytekin G. (62) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Bilgetekin G. tabancayla kardeşine ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İncelemede Ali Aytekin G'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Bilgetekin G. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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