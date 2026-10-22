İzmir Çiğli'de tartışma silahlı kavgaya dönüştü, kişi öldü, ağabeyi gözaltına alındı

İzmir'in Çiğli ilçesinde tartıştığı ağabeyi tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Mimar Sinan Caddesi'nde Bilgetekin G. (65) ile kardeşi Ali Aytekin G. (62) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Bilgetekin G. tabancayla kardeşine ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İncelemede Ali Aytekin G'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bilgetekin G. gözaltına alındı.