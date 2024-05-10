İzmir\'de 10 Günde 373 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 17 Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı

İzmir'de son 10 günde gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı geçiş için hazırlık yapan 373 düzensiz göçmen yakalandı, 17 göçmen kaçakçısı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında 1-10 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda, yasa dışı geçiş hazırlığı yaptıkları belirlenen 373 düzensiz göçmeni yakaladı.
Ekipler, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 37 şüpheliyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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