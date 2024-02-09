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İzmir'in Kiraz ilçesinde 10 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir ev ile eklentisine baskın düzenledi.

Adresteki aramalarda 10 kilo 500 gram esrar, 30 kenevir tohumu, 33 tarihi eser niteliğinde obje, ruhsatsız tabanca ile 7 şarjör, 2 bin 323 fişek, 32 uzun namlulu tüfek fişeği, 4 av tüfeği, 24 fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 50 bin lira, 1450 avro ve 100 dolar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.