İzmir'de 100 Bin Fidan Dikildi

25.03.2026 13:42
21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nde İzmir'de 100 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, "Türkiye'nin Gücü: Orman" temasıyla geçen yıl yanan ormanın bulunduğu Bornova ilçesi Yakaköy Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahasında tören yapıldı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, törende yaptığı konuşmada, orman yangınlarına karşı vatandaşların duyarlı olmasını istedi.

Dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle özellikle yaz döneminde yoğun orman yangınlarıyla karşılaşıldığını hatırlatan Elban, orman teşkilatının yanan sahaları hızla ağaçlandırmaya hazır hale getirdiğini dile getirdi.

Vali Elban, yanan alanlarda yürütülen çalışmaların büyük bir emek ve maddi kaynak gerektirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yanan bölgelerin neredeyse tamamını, bugün yüzde 80'lerin üzerindeyiz, sezonu bitirmeden yüzde 90'ların çok üzerine çıkmış olacağız. Yıl bitmeden de geçen yıl yanmış olan tüm sahaları tekrar fidan dikimi ve tohum atmak suretiyle yeniden ağaçlandırmış olacağız. Orman teşkilatımız sadece yanan alanlarla değil, bozuk vasıflı veya hiç ağaçlandırılmamış alanların da doğaya kazandırılması için ciddi faaliyet yürütüyor."

İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da Orman Genel Müdürlüğünün 1839 yılından bu yana Türkiye'nin dört bir yanında ilk günkü heyecanla çalıştığını belirtti.

Türkiye'nin yürüttüğü çalışmalarla orman varlığını artıran ender ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'nun 2025 yılında yayımladığı Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi Raporu'na göre, ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa'da birinci, dünyada ise üçüncü sıradayız. Bu minvalde İzmir, orman varlığı ve biyolojik çeşitlilik açısından oldukça verimli bir noktadadır. İlimizin orman varlığını artırmak için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." dedi.

Geçen yıl orman yangınlarından etkilenen sahalar başta olmak üzere il genelinde 2 milyon 129 bin fidan ile 14 milyon 637 bin tohumun toprakla buluşturulduğunu aktaran Yılmaz, etkinlik kapsamında İzmir genelinde 23 farklı noktada 759 dekar alanda 100 bin, bölge müdürlüğü genelinde ise 36 noktada toplam 127 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu sözlerine ekledi.

Yapılan duanın ardından, protokol üyeleri ve katılımcılar tarafından alanda 15 bin fıstıkçamı ve mavi servinin dikimi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

9 ay önce evladını kaybeden anne, oğlunun yanına defnedildi 9 ay önce evladını kaybeden anne, oğlunun yanına defnedildi
Epstein belgeleri Fransa’yı karıştırdı: Rothschild Bankası’na baskın Epstein belgeleri Fransa'yı karıştırdı: Rothschild Bankası'na baskın
MHP’li Feti Yıldız hesabından yapılan “İmamoğlu“ paylaşımını böyle savundu MHP'li Feti Yıldız hesabından yapılan "İmamoğlu" paylaşımını böyle savundu
Yusuf Demir’den Galatasaray ve Türkiye itirafı Yusuf Demir'den Galatasaray ve Türkiye itirafı
Ağrı’daki askeri araç kazasında şehit sayısı 2’ye yükseldi Ağrı'daki askeri araç kazasında şehit sayısı 2'ye yükseldi
Erol Köse’nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı’dan manidar sözler Erol Köse'nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı'dan manidar sözler

14:57
FIFA en çok taraftara sahip kulüpleri açıkladı Fenerbahçe tarih yazdı
FIFA en çok taraftara sahip kulüpleri açıkladı! Fenerbahçe tarih yazdı
14:55
Galatasaray’dan Virgil van Dijk bombası Dursun Özbek bitirecek
Galatasaray'dan Virgil van Dijk bombası! Dursun Özbek bitirecek
14:30
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz’daki VIP partiler var
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz'daki VIP partiler var
14:06
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama İşte yeni kurulda yer alacak birimler
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama! İşte yeni kurulda yer alacak birimler
13:20
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak
13:01
3 bin asker yola çıktı 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
3 bin asker yola çıktı! 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
