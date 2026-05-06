İzmir İtfaiyesi'nde Zorlu Sınav Maratonu Başladı

06.05.2026 09:47  Güncelleme: 10:48
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 100 yeni itfaiye personeli alımı için 867 başvuru arasından seçilen 498 adayın katıldığı zorlu sınav süreçlerini başlattı. Adaylar, hem fiziksel hem de sözlü değerlendirmelerden geçerek mesleğe uygunluklarını kanıtlıyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 100 yeni itfaiye personeli alımı için başlattığı sınav sürecinde, 867 başvuru arasından seçilen 498 aday zorlu parkurlarda ter döküyor. Hem fiziksel hem sözlü aşamalardan oluşan süreçte liyakat ve şeffaflık esas alınıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev alacak 100 yeni personel için sözlü ve uygulamalı sınav süreci başladı. 14'ü kadın olmak üzere alınacak itfaiye memurları, zorlu parkurlarda performans sergileyerek mesleğe uygunluklarını ortaya koyuyor. Buca Toros'taki İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen sınavlarda adayların, gerçek görev koşullarını aratmayan parkurlarda hem fiziksel hem de psikolojik dayanıklılığı ölçülüyor. Dumanla kaplı alanda yön bulma, merdiven tırmanma, ağırlık taşıma ve dayanıklılık etapları, itfaiyeciliğin sahadaki koşullarını yansıtıyor. Sözlü sınavlarda ise adaylar, mevzuat bilgisi ve mesleki yeterlilikleri üzerinden değerlendiriliyor. Sınavlarda başarılı olan adaylar, İzmir İtfaiyesi bünyesinde göreve başlayacak.

"Liyakatli, şeffaf, hak edenin kazandığı bir süreci yönetiyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Mutaf, sınava yoğun ilgi gösterildiğini belirterek, "867 başvuru aldık. KPSS puanına göre yaptığımız sıralamada 498 aday sınava katılma hakkı kazandı. Adaylarımızın ve ailelerinin içi rahat olsun. Tamamen liyakatli, şeffaf, hak edenin kazandığı bir süreci yönetiyoruz. Amacımız, en uygun ve en donanımlı adayları teşkilatımıza kazandırmak" dedi.

İtfaiye teşkilatına güç katacak hamle

İzmir'in yangın ve afet riski yüksek bir kent olduğuna dikkati çeken Mutaf, "Geçmiş yıllarda yaşadığımız yangınlar bize önemli tecrübeler kazandırdı. Bu nedenle hem personel hem ekipman anlamında gücümüzü artırıyoruz. Yeni alınacak arkadaşlarımızla sahadaki müdahale kapasitemizi daha da yükselteceğiz" diye konuştu.

Yaz öncesi "kuru ot" uyarısı

Mutaf, yangın sezonu öncesinde ilgili kurumlara kritik uyarılarda bulunduklarını kaydederek, "Geçen yıl birçoğu orman bölgelerine yakın yerleşim yerlerinde başlayan ve İzmir ile Türkiye'deki ilgili kurumların seferber olduğu yangınlar canımızı çok yaktı. Biz ilçe belediyelerine, kaymakamlıklara ve yetkili idarelere yazılarımızı gönderdik. Onlardan risk oluşturan kuru otların temizlenmesi, gerekli tedbirlerin alınması ve dikkatli olunmasını istedik. Biz de geçen yıllardan edindiğimiz tecrübelerle artık sahada yangına müdahaleyi daha da hızlı yapmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Adaylar zorlu parkurlarda sınanıyor

Sınavlara katılan adaylar, parkurların beklediklerinden daha zor olduğunu anlattı. Denizli'den gelen Muhammet Kurt, "Dumanlı ortamda yön bulmak çok zordu. Ama bu mesleğin gerekliliği böyle. Çalışma ortamında da bu olacak. Bütün parkurlar birbirinden zor, güç ve kuvvet isteyen etaplar. Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldum. İtfaiyeci olmayı istiyorum. Sahada olmayı, aktif olarak çalışmayı istiyorum. İtfaiyecilik de bana göre bir iş" şeklinde konuştu.

Mesleğin zorluğunu sahada hissediyorlar

Beden eğitimi öğretmeni Faik Karateke de uzun ve yorucu parkurlara işaret ederek, "Özellikle teker çekme etabının kendisini zorladığını söyledi. Adaylardan Serkan Şahin "Beklediğimden çok daha zor parkurlar vardı. Ama itfaiyecilik de zor bir meslek, bu yüzden olması gereken bu" dedi.  Musa Berkay Şen de sınavın zor olduğunu ancak iyi geçtiğini vurgulayarak, "Meslek zorlu olunca parkur da zorlu oldu" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

