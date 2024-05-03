İzmir\'in Seferihisar ilçesi açıklarında 14\'ü çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki botta 14'ü çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekipleri, düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botu durdurdu.
Ekipler, bottaki 14'ü çocuk 29 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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