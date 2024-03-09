İzmir\'de 15 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheliden 1\'i tutuklandı

Özbekistan'da Ramazan Hazırlıkları Tamamlandı

Özbekistan'da, 'huzur ve bereket ayı' olarak da ifade edilen ramazanın son hazırlıkları tamamlandı. Ülkede bulunan 2 bin 200'e yakın cami, temizlik ve çevre düzenlemeleri yapılarak ramazan için hazır hale getirildi. Şehirlerde de ramazan için temizlik ve çevre düzenlemesi yapıldı. Ramazan boyunca teravih namazlarında Kur'an-ı Kerim'in okunacağı camilerde, Özbekistan Müslümanlar Dini İdaresi tarafından hafızlar görevlendirildi.