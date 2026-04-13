İzsu'dan Üç İlçeye 180 Milyon TL'lik Yatırım...Torbalı, Menderes ve Selçuk'ta İçme Suyu Hatları Yenileniyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

13.04.2026 10:24  Güncelleme: 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Torbalı'dan Menderes ve Selçuk'a uzanan bölgede 180 milyon TL'lik yatırımla 71 kilometrelik içme suyu altyapısını yenileyecek. Proje kapsamında mevcut hatlar modern sistemlerle değiştirilecek ve yeni yerleşim alanlarına altyapı sağlanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kent genelindeki altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Torbalı'dan Menderes ve Selçuk'a uzanan bölgede, 180 milyon liralık yatırımla 71 kilometrelik içme suyu hattı yenilenecek. İmalatlar, Torbalı Pamukyazı Mahallesi'nde başlayan çalışmalar, ilçenin Helvacı ve Kaplancık mahalleleri ile Menderes'te Görece, Cumhuriyet ve Oğlananası mahallelerinde, Selçuk'ta Zeytinköy Mahallesi'nde devam edecek.

"Kesintisiz su için altyapı güçleniyor"

İZSU İşletmeler 2. Bölge Daire Başkanlığı'nda görevli İnşaat Mühendisi Mustafa Kelekçioğlu, Pamukyazı Mahallesi'nde içme suyu şebekelerini ve branşman bağlantılarını yenileyeceklerini, yeni aboneliklere branşman hattı bağlanacağını bildirdi. Yangın anında hızlı su alma imkanı sağlayan arızalı hidrantların onarıldığını, ihtiyaç duyulan noktalara yeni hidrantlar kurulduğunu aktaran Kelekçioğlu, "Altyapının yenilenmesiyle su kesintileri, basınç problemleri ve arızaların önemli ölçüde azalmasını bekliyoruz. Yurttaşlarımıza daha sağlıklı, kesintisiz ve güçlü içme suyu hizmeti sunacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzsu Genel Müdürlüğü, Yerel Haberler, Menderes, Torbalı, Selçuk, Güncel, İzmir, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 11:53:03. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.