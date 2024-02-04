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İzmir'de 19 yıl hapis cezası olan aranan kişi yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 19 yıl hapis cezası olan aranan kişi yakalandı

İzmir\'de 19 yıl hapis cezası olan aranan kişi yakalandı

İzmir'de hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan O.K, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa Organize Büro Amirliği ekipleri tarafından uzun süreli yapılan takip sonucunda yakalandı.

04.02.2024 13:57
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İzmir'de hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası verilen ve aranan kişi, uzun süreli yapılan takiple yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Aliağa Organize Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, hırsızlık, tehdit, yağma, cinsel taciz, çocuğun cinsel istismarı, mala zarar verme suçlarından 41 ayrı kaydı bulunan ve hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan O.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, uzun süreli çalışma ve takiple O.K'yi saklandığı yerde yakaladı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İzmir'de 19 yıl hapis cezası olan aranan kişi yakalandı - Son Dakika
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