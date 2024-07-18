İzmir'de 2 Kişinin Hayatını Kaybettiği Elektrik Çarpmasında Tanık İfadeleri Belli Oldu: "Kaç Sefer Şikayet Ettiğimi Hatırlamıyorum.

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(İZMİR) - İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada tanıkların ifadeleri belli oldu. Tanık bölge esnafı, "5-6 yıldır bu sorun ara ara tekrar ediyordu. Gediz Elektrik şirketine telefon ile şikayetlerde bulunduk, zaman zaman gelip yaptılar. En son 6-7 ay önce tekrar sorun yaşandı, dumanlar çıktı" dedi. Bir başka tanık ise "Ben dükkanımın yakınında bulunan bu elektrik arızasını gerek vatandaşlara gerekse sokak hayvanlarına zarar gelmesinden endişe ettiğim için defalarca şikayet ettim. Kaç sefer şikayet ettiğimi hatırlamıyorum. Ancak yapılan onca şikayete rağmen bu sorun bir türlü giderilemedi" ifadesini kullandı.

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Bilirkişi ön raporu çerçevesinde sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle 36 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılırken; gözaltına alınan İZSU Genel Müdürlüğü ve GEDİZ Elektrik çalışanı 27 şüphelinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri bugün tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler ile olay yerinde bulunan tanıkların ifadeleri alındı. Tanık ifadeleri ise ortaya çıktı.

"Yaklaşık 5-6 yıldır bu sorun ara ara tekrar ediyordu"

Olay anında dükkanında bulunmayan bölge esnafı F.U.'nun ifadesinde şu ifadeler yer aldı:

"Yukarıdaki iş yeri adresinde yaklaşık 8 yıldır tekel büfesini işletirim. Olay günü saat: 10.00 sıralarında iş yerine geldim. Saat: 16.00 sıralarında iş yerinden ayrıldım iş yerinde kardeşim kaldı. Saat: 19.25 sıralarında beni kardeşim aradı 'Dükkanın orada insanlar öldü sakın buraya gelme dedi' bunun üzerine dükkan komşum olan Ersin' i aradım ve ne olduğunu sorduğumda 'Ersin bana iki kişiyi dükkanın orada elektrik çarptı kurtarmaya çalıştık gelme gelirsen dikkat et' dedi. Ben bu konuşma üzerinden yaklaşık iki saat sonra iş yerim olan olay yerine geldim. Geldiğimde olay yerinde sadece polisler vardı, elektriğe kapılan iki kişiyi ambulans götürmüştü. Şahısları tanımıyorum geldiğimde zaten ambulans götürmüştü. Olay ilgili sosyal medya ve orada bulunanların çekmiş olduğu görüntülerden detaylı şekilde bilgim oldu olayın nasıl olduğunu ben görmedim.

Olayın olduğu yerde yaklaşık 5-6 yıldır bu sorun ara ara tekrar ediyordu, biz bulunla ilgili tam tarihlerini hatırlamıyorum fakat Gediz elektrik şirketine telefon ile şikayetlerde bulunduk, zaman zaman gelip çalışma yaptılar fakat sorunun ne olduğunu bilmiyorum. En son olarak tam tarihini hatırlamamak ile birlikte 6-7 ay önce tekrar sorun yaşandı, dumanlar çıktı ve dumanların çıktığı yerde 6-7 ay önceye kadar mazgal yoktu…

İZSU elektrik kablolarının üzerinde mazgal çalışması yaptı ve şu anki halini aldı, daha önce dumanlar kaldırım ve yolun birleştiği noktadan çıkıyordu. Mazgal yapıldıktan sonra aynı sorun tam tarihini hatırlamıyorum fakat bir kez tekrar etti ve mazgallardan yoğun duman geldi."

"Kaç sefer şikayet ettiğimi hatırlamıyorum"

Olayın yaşandığı gün bölgede bulunan esnaf E.E.Ç.'nin İZSU'nun mazgal çalışmasından sonra Gediz Elektriğin tekrar gelerek bölgede çalışma yaptığını belirttiği ifadesinde şu ifadelere yer verildi:

"Bugün yani 12/07/2024 günü öğleden sonra yağmur başladı. Akşam saatlerinde yağmurun şiddeti arttı. Yağıştan dolayı dükkanımın bulunduğu sokak ve 2.Kordon diye bilinen Cumhuriyet Bulvarı üzerinde yağmur suyu birikintisi oluşmuştu. Saat: 19: 45 sıralarında dükkanımın önünde beklediğim esnada bir bağırış sesi duydum ve sesin geldiği yöne doğru kafamı çevirdim. 20'li yaşlarında bir bayan şahsın 1481 Sokak ile Cumhuriyet Bulvarı kesişimi üzerinde yüzüstü yere doğru düştüğünü gördüm. Bayan şahsın ayağı kaldırım kenarında bulunan mazgalların üzerindeydi. Bayan şahıs yere düştükten hemen sonra yaşça daha büyük bir erkek şahıs yerden kaldırmaya çalışırken kasılarak sırtüstü yere düştü. İlk başta neden yere düştüklerini anlayamadım ve şahısların yanına yardıma gittim. Çevrede olayı gören vatandaşlar da şahısların yanına yaklaştı. Daha sonra elektrik kaçağı olabileceğini düşünerek yardım etmeye çalışan vatandaşları uyardım. Bunun üzerine etrafta bulunan diğer esnaf ve vatandaşlar yere düşen bu şahısları elektrik akımına kapılmamak için plastik ve tahta parçalar kullanarak kaldırıma çektiler. O sırada yoldan geçen ve ilk yardımcı olduğunu beyan eden benim tanımadığım birkaç kişi bu şahıslara kalp masajı yaptılar. Kısa bir süre sonra da ilk yardım ekipleri geldi ve şahıslar hastaneye götürdüler. Tam tarihini hatırlamıyorum ancak tarihten yaklaşık 5-6 sene kadar önce olayın meydana geldiği 1481 Sokak ile Cumhuriyet Bulvarı kesişiminde yağmur yağdığı zamanlarda kaldırımdan dumanlar çıkmaya başlamıştı. Biz bu durumu bir elektrik kaçağı olabileceğini düşünerek çevredeki esnaf arkadaşlarla birlikte Gediz Elektrik'e ilettik. Gelen görevliler defalarca aramamıza rağmen o dönem için çok geç geldiler. Daha sonra gelen görevliler hiçbir çalışma yapmadan herhangi bir elektrik sıkıntısı olmadığını söyleyerek geri gittiler. Ancak yağmur yağdığı zamanlar yine bu kaldırımdan duman çıkmaya devam ediyordu. Hatta birkaç tane sokak hayvanının burada elektrik akımına kapıldığına da şahit oldum. Gediz Elektrik'in bu bölgede herhangi bir çalışma yapmaması üzerine durumu Ege Telgraf isimli yerel gazeteye ilettim. Ege Telgraf gazetesinden gelen muhabire durumu aktardım. Bunun üzerine Ege Telgraf gazetesinde bu durum haber olarak yayınlandı. Konu haber olarak medyada yayınlandıktan sonra Gediz Elektrik görevlileri bu bölgeye geldiler ve dumanın çıktığı bölgeyi kazdılar. Burada yerden çıkardıkları yanmış olan elektrik kablolarını değiştirdiler ve kazdıkları yeri tekrar kapattılar. Ben dükkanımın yakını olduğu için o dönemde yaptıkları bu işlemlere şahit oldum. Ancak bu çalışmaların ardından yine yağmur yağdığı dönemlerde bu kaldırımdan dumanlar çıkmaya devam ediyordu. Ben bu durumu tekrar tekrar Gediz Elektrik'e ilettim. Ancak benim gördüğüm kadarıyla tekrardan herhangi bir çalışma yapılmadı. Tam tarihini hatırlamıyorum ancak yaklaşık 7-8 ay kadar önce İzsu görevlileri olayın yaşandığı 1481 Sokak ile Cumhuriyet Bulvarı kesişimine mazgal yaptılar. Bu mazgallar yapıldıktan sonra yağmur yağdığı dönemlerde mazgalların içinden de dumanlar gelmeye başladı. Bu durumu tekrar Gediz Elektrik'e şikayet ettim. Hatırladığım kadarıyla 05/01/2024 tarihinde Gediz Elektrik görevlileri bu bölgede mazgalların kenarındaki kaldırımı kazarak elektrik kablolarını kontrol ettiler ve kazdıkları yeri tekrar kapatarak gittiler. Hatta ben bu çalışmanın görüntüsünü telefonuma fotoğraf olarak kaydettim. Bu görüntüyü nizam ile siz görevlilere teslim etmek istiyorum.

Gediz elektrik görevlilerinin yapmış olduğu bu çalışmanın ardından yine yağmur yağdığı dönemlerde bu mazgallardan duman çıkmaya devam ediyordu. Ben dükkanımın yakınında bulunan bu elektrik arızasını gerek vatandaşlara gerekse sokak hayvanlarına zarar gelmesinden endişe ettiğim için defalarca şikayet ettim. Kaç sefer şikayet ettiğimi hatırlamıyorum. Aynı benim gibi çevredeki diğer esnaf arkadaşlar da defalarca şikayet ettiler. Ancak yapılan onca şikayete rağmen bu sorun bir türlü giderilemedi. Her yağmur yağdığı dönemlerde söz konusu kaldırımdan ve mazgallardan duman çıkmaya devam ediyordu. Son olarak da bugün yani 12/07/2024 günü söz konusu olay yaşandı. Bu olay yaşandıktan sonra kendi telefonum ile birkaç tane video ve fotoğraf çektim."

"Kablo yanığı kokusu geliyordu"

Bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alınan N.Ö.'nün ifadesinde şu ifadelere yer verildi:

"… Tarihten yaklaşık 2-3 ay önce elektrik akımının olduğu yerden duman çıktığını gördüm. Kablo yanığı kokusu geliyordu ancak bu arızanın giderilip giderilmediği konusunda herhangi bir bilgim yoktur. Benim bu konu hakkında bilgim ve görgüm bunlardan ibarettir. Başkaca söyleyeceğim bur husus yoktur."

"Bölgedeki esnaf arkadaşların defalarca şikayetçi olduklarını da biliyorum"

Bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alınan K. A.'nın ifadesi ise şöyle:

"Bu bölgede daha önceden elektrik akımı kaçağı olduğunu biliyordum. Çevrede bulunan esnafların bu elektrik kaçağı ile ilgili çok sık şikayet ettiklerini de biliyorum. Bu elektrik kaçağını bilen çevredeki esnaflar olarak yardıma giden vatandaşları hemen uyardık. Bunun üzerine diğer esnaf ve vatandaşlarla birlikte yere düşen bu şahısları elektrik akımına kapılmamak için plastik ve tahta parçalar kullanarak kaldırıma çektik. O sırada yoldan geçen ve ilk yardımcı olduğunu beyan eden benim tanımadığım birkaç kişi bu şahıslara kalp masajı yaptılar. Kısa bir süre sonra da ilk yardım ekipleri geldi ve şahısları hastaneye götürdüler. Ben olayın yaşandığı sokakta arkadaşımın işlettiği dükkana çok sık gidip geldiğim için burada yıllardan beri süren bir elektrik kaçağı olduğunu biliyorum. Hatta birkaç sefer sokak hayvanlarının da bu elektrik akımına kapıldığına şahit oldum. Ayrıca her yağmur yağdığı zamanda gerek kaldırımdan gerekse mazgallar yapıldıktan sonra mazgallardan duman çıktığına defalarca şahit oldum. Bu konuyla ilgili bölgedeki esnaf arkadaşların defalarca şikayetçi olduklarını da biliyorum. Konu ile ilgili bildiklerim ve söyleyeceklerim bunlardan ibarettir."