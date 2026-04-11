İzmir'de 23 Nisan Coşkusu Gezici Sahne ile İlçelere Taşındı

11.04.2026 10:23  Güncelleme: 11:49
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı farklı ilçelerde düzenlediği etkinliklerle kutladı. 'Gezici Sahne' ile binlerce çocuğa ulaşan etkinlikte pandomim, sihirbazlık, kukla şovları ve atölyeler yer aldı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında kentin dört bir yanını bayram yerine çevirdi. "Gezici Sahne" ile ilçeleri gezen ekipler; Bayraklı, Çiğli, Bergama ve Dikili'de binlerce çocuğu eğlence, sanat ve atölyelerle buluşturarak bayram coşkusunu zirveye taşıdı.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl da büyük bir heyecan ve geniş katılımlı etkinliklerle kutluyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen kutlamalar kapsamında hazırlanan "Gezici Sahne", İzmir'in merkezinden en uzak ilçelerine kadar bayram neşesini taşıyor.
Meydanlar kahkahalarla doldu
Bayraklı Orgeneral Nafiz Gürman Parkı, Çiğli Sado Turgay Tekin Parkı, Bergama Cumhuriyet Meydanı ve Dikili Atatürk Meydanı'nda kurulan sahneler, çocukların yoğun ilgisiyle karşılandı. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlik programında; pandomim gösterileri, sihirbazlık illüzyonları, kukla şovları ve çocuk konserleri yer aldı. Eğlenceli gösterilerin yanı sıra kurulan atölyelerde çocuklar hem yeteneklerini sergiledi hem de yaratıcı vakit geçirdi.
Coşku artarak devam edecek
İzmir'in her noktasında çocukların yüzünü güldürmeyi hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, bayram etkinliklerinin farklı bölgelerde de devam edeceğini belirterek tüm İzmirli çocukları ve ailelerini bu ortak coşkuya katılmaya davet ediyor. Programlardan haberdar olmak için @cocukcalismalari_izbb kullanıcı adlı Instagram hesabı takip edilebiliyor.
Kaynak: ANKA

