İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na Özel Su Sporları Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na Özel Su Sporları Şenliği Düzenlendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için düzenlediği etkinlikte çocuklara su sporları eğitimi verdi. İnciraltı Kürek ve Kano Tesisleri'nde gerçekleştirilen şenlikte çocuklar, sörf eğitimi aldı, kano ve optimist yelken deneyimi yaşadı.

22.04.2025 10:27  Güncelleme: 11:13
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için düzenlediği etkinliklerle çocuklara farklı deneyimler yaşatıyor. Bu kapsamda İnciraltı Kürek ve Kano Tesisleri'ndeki Su Sporları Şenliği'nde bir araya gelen çocuklar, sörf hakkında teorik eğitim aldı, kano ve optimist yelken sporlarını tecrübe etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında hazırladığı etkinliklerin ilki, İnciraltı Kürek ve Kano Tesisleri'ndeki Su Sporları Şenliği ile başladı. 10-15 yaş aralığındaki onlarca çocuk, aileleriyle birlikte şenliğe katılarak hem eğlendi hem de su sporlarını deneyimledi. Uzman su sporları eğitmenleri tarafından önce teorik eğitimle branşlar hakkında bilgi alan çocuklar, daha sonra denizde spor yaptı. Şenlik boyunca çocuklar, kurulan spor deneyim alanlarını keşfetti, yüz boyama ve yaratıcı drama etkinliklerine katıldı.

Can yeleği hakkında bilgilendirme yapıldı

İZDENİZ yetkilileri, şenlik boyunca çocuklara gemici düğümü yapmayı öğretti, can yeleği hakkında bilgilendirme yaptı. Acil durumlarda can güvenliğini sağlamak açısından kritik öneme sahip olan can yeleği giyme kurallarının anlatıldığı eğitim kapsamında can yeleğinin doğru şekilde nasıl giyileceği, vücuda tam oturmasının neden önemli olduğu ve acil tahliye durumlarında nasıl hareket edilmesi gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.

DENİZTEMİZ/TURMEPA Derneği tarafından doğa, deniz, plastik tüketimi ve sıfır atık üzerine eğitimler verildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri 29 Nisan'a kadar İzmir'in farklı noktalarında devam edecek.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na Özel Su Sporları Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na Özel Su Sporları Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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