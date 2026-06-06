İzmir'de Doktor Ömer Cem Şenakaylı'ya Veda Edildi - Son Dakika
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İzmir'de Doktor Ömer Cem Şenakaylı'ya Veda Edildi

06.06.2026 14:33  Güncelleme: 15:29
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde 25 yıl görev yapan Radyoloji Uzmanı Dr. Ömer Cem Şenakaylı, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Hastanede düzenlenen törende gözyaşlarıyla uğurlandı.

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde 25 yıl radyoloji uzmanı olarak görev yapan ve şubat ayında emekli olan Dr. Ömer Cem Şenakaylı, dün geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etti. Eşrefpaşa Hastanesi'nde düzenlenen törende, Şenakaylı gözyaşlarıyla uğurlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın katıldığı törende, Şenakaylı için emekli olduğunda hazırlanan plaket, eşi ve oğluna teslim edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde 2001 yılının aralık ayından bu yana hizmet veren, Radyoloji Uzmanı Dr. Ömer Cem Şenakaylı, dün geçirdiği rahatsızlık sonucunda hayatını kaybetti. Geçen şubat ayında, 25 yıl boyunca görev yaptığı Eşrefpaşa Hastanesi'nden emekli olan Şenakaylı için hastanede tören düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Şenakaylı'nın eşi Aydan Şenakaylı ve oğlu Çağıl Şenakaylı, Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram ve çalışma arkadaşları, dualarla Dr. Ömer Cem Şenakaylı'ya veda etti. Şenakaylı'nın cenazesi, Alsancak Hocazade Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

"ANISINI YAŞATACAĞIZ"

Başkan Cemil Tugay, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bir insanı kaybetmek, büyük bir acı. Bunun hayatın bir gerçeği olduğunu bilsek de, gidenin yeri doldurulamıyor. Belediyemizin hastanesinde 25 yıl emek vermiş bir insana duyduğum saygıyı ve minneti ifade etmek isterim. Diğer taraftan meslektaşı olarak böylesine zorlu bir meslek yaşantısından sonra kendisine ve ailesine daha fazla vakit ayıramadan bu acı olayın olmasından dolayı üzüntü duyuyorum. Bundan sonra yapabileceğimiz tek şey, anısını yaşatmak. Çalışma arkadaşlarına, ailesine, sevdiği insanlara bıraktığı o güzel anılarla beraber onu hep iyi hatırlamak. Onun için yapabileceğimiz bir görev varsa onu yerine getirmek. Kaybettiğimiz tüm arkadaşlarımız, aile mensuplarımız için söylüyoruz; onların aileleri biz var oldukça bizim ailelerimizdir. Onları, kendimize emanet olarak görüyoruz. İnsanların çok sevdiği, değer verdiği bir insandı. Mekanı cennet, ruhu şad olsun."

"DERİN İZLER BIRAKTI"

Doç. Dr. Başak Bayram ise "Cem Ağabey, 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuş 40 yıllık bir hekim. 10 Aralık 2001 tarihinde, tam 25 yıl önce hastanemizde göreve başladı. Sanıyorum, aramızda en kıdemli oydu. Burada radyoloji kliniğinin kurulmasında büyük emek verdi. O sadece bir radyoloji uzmanı değildi. Bu hastanenin her yerinde derin izler bırakmış çok değerli bir insandı. Mesleğini sessiz bir özveri ile yerine getirdi, kimseyi kırmadı. Çok kısa bir süre önce emekli olmuştu, o günden beri ona emeklilik töreni yapmayı bekliyorduk ama Cem Ağabey bunu istemedi. Biz nedenini anlamamıştık. Sonra eşinden, vedalardan hoşlanmadığını öğrendik. Ne yazık ki bugün kaçınılmaz bir vedayı gerçekleştiriyoruz. Biz onun anısını yaşatacağız. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.

ŞENAKAYLI İÇİN HAZIRLANAN PLAKET AİLESİNE VERİLDİ

Şenakaylı'nın oğlu Çağıl Şenakaylı da "Benim babam güzel yaşadı, istediği gibi yaşadı, inandığı gibi yaşadı. Güzel yerler gördü, çok iyi bir ailesi oldu. Beraber çok güzel vakit geçirdik. Çok şey öğrendik. Bundan sonraki yolculuğunda ebedi huzuru bulmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. Daha sonra Şenakaylı için hazırlanan ancak takdim edilemeyen emeklilik plaketi, Şenakaylı'nın eşi ve oğluna teslim edildi.

"KİMSEYİ GERİ ÇEVİRMEZDİ"

Törende Şenakaylı'yla son konuşmasını aktaran Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Yavuz Uçar ise "Ben Cem ile 36 yıl önce tanıştım. 36 yıl dostum, sırdaşım oldu. O, söylendiği gibi hiç kimseyi geri çevirmeyen, herkese hekimliğinin yanında yaşına göre baba, ağabey olan biriydi. Ameliyatından bir gün önce beni aradı. 'Hakkını helal et, ameliyattan sonra görüşürüz' dedi. Güle güle Cem" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Doktor Ömer Cem Şenakaylı'ya Veda Edildi - Son Dakika

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