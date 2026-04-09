İzmir'de 3 polisin şehit olduğu saldırı ile ilgili dava başladı
İzmir'de 3 polisin şehit olduğu saldırı ile ilgili dava başladı

09.04.2026 17:14
'SANIKLARIN EN AĞIR ŞEKİLDE YARGILANMASINI İSTİYORUM'Aradan sonra duruşmaya devam edildi.

'SANIKLARIN EN AĞIR ŞEKİLDE YARGILANMASINI İSTİYORUM'

Aradan sonra duruşmaya devam edildi. Söz verilen şehit polis memuru Hasan Akın'ın babası Ferhat Akın, sanıkların en ağır cezayı almalarını istediğini söyleyerek, "Sanık, 'Şehit olmak için bu olayı yaptım' diyor. Şehitliğin ne olduğunu biliyor muymuş? 33 yıllık devlet memuru ve emekli din görevlisiyim. Ben şehitliğin ne olduğunu tüm aileme anlattım. Şehitlik onların yanından bile geçmez. Benim oğlum şehit oldu. Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını ve tutuklanmalarını istiyorum. Bu şahsın çocuk olarak değil, yetişkin olarak muamele görmesini istiyorum" dedi.

'CİĞERİMİZ YANDI BAŞKA KİMSENİN YANMASIN'

SEGBİS ile duruşmaya bağlanan şehit Ömer Amilağ'ın annesi Fatma Amilağ, ise "Oğlumun kanı yerde kalmasın. En ağır cezayı alsınlar. Bu kurşun sadece oğluma değil tüm emniyete geldi. Bizim ciğerimiz yandı başka kimsenin yanmasın" ifadelerini kullandı. Aile bireyleri de sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.

SAVCI, MÜTALAASINDA SANIK ANNE İÇİN TUTUKLAMA TALEP ETTİ

Savunmalar ve beyanların ardından mütalaasını sunan savcı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamı, tutuksuz sanık A.B.'nin tutuklanması yönünde görüş bildirdi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların mevcut tutukluluk durumlarının devamına, Eren Bigül için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldırılmasına ve tanıkların dinlenilmesine hükmedip, duruşmayı 28 Temmuz'a erteledi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de 3 polisin şehit olduğu saldırı ile ilgili dava başladı - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 17:35:51.
SON DAKİKA: İzmir'de 3 polisin şehit olduğu saldırı ile ilgili dava başladı - Son Dakika
Advertisement
