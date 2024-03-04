İzmir Selçuk\'ta 3\'ü çocuk 7 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Selçuk ilçesinde 3'ü çocuk 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Selçuk ilçesinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.
Ekiplerce, karada bulunan 3'ü çocuk 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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Çorum'un Alaca ilçesinde, para isteme mevzusu nedeniyle çıkan tartışmada iki genç bıçaklandı. İki grup arasında yaşanan olayda, S.A.Ü. ve K.B. isimli gençler, önlerini kesen B.D. ve A.T.'yi bıçaklayarak yaraladı. Yaralanan gençler, Alaca Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaçan zanlıları yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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