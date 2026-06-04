İzmir'de 30 Düzensiz Göçmen Yakalandı ve Kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir'de 30 Düzensiz Göçmen Yakalandı ve Kurtarıldı

İzmir\'de 30 Düzensiz Göçmen Yakalandı ve Kurtarıldı
04.06.2026 00:59
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Çiğli'de 19 düzensiz göçmen yakalandı, Dikili'de ise motor arızası nedeniyle 11 göçmen kurtarıldı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde 19 düzensiz göçmen yakalandı, Dikili ilçesinde ise 11 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çiğli ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli fiber tekne durduruldu. Teknedeki 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Dikili ilçesi açıklarında ise düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince, teknedeki 5'i çocuk 11 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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