İzmir Valiliği, 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçiminde kent genelinde seçim güvenliğinin sağlanması için 16 bin 277 personelin görev yapacağını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada seçimde İzmir'deki kurulacak 10 bin 721 sandıkta toplam 3 milyon 459 bin 970 seçmenin oy kullanabileceği belirtildi.
İl genelinde seçimlerin huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için Yüksek Seçim Kurulu kararları ve ilgili mevzuat doğrultusunda tedbirlerin alındığının bildirildiği açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığından 3 bin 706 personel ve 776 araç, İl Emniyet Müdürlüğünden 12 bin 339 personel ve 889 araç, Sahil Güvenlik Komutanlığından 232 personel ve 17 araç olmak üzere toplam 16 bin 277 personel ve bin 682 araç ile seçim güvenliğini temin etmek üzere görev ifa edecektir." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de 31 Mart Seçimlerinde 16 Bin 277 Personel Görev Yapacak - Son Dakika
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçının sadece bir neden olmadığını belirterek, olayın şampiyonluktan etmek amacıyla organize edildiğini söyledi.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Kavaklı Mahallesi'ndeki otobüs terminalinde Muzaffer E'ye tabancayla ateş eden O.Ç., polis tarafından yakalandı. Yaralanan Muzaffer E, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, seçim çalışmalarına devam ederken sandıklara sahip çıkacaklarını ve bir oyu bile zayi etmeyeceklerini söyledi.
Tepebaşı Belediyesi'nin 'Her Ev Bir Mandıra' sloganı ile başlattığı 'Sütten Peynire Dönüşüm' adlı söyleşi yoğun katılım ile gerçekleştirilirken, projenin hayata geçirilmesi için kurul oluşturuldu.
Eskişehir'de trafikte seyir halindeyken başka bir aracın engelli aracına çarpıp kaçması sonucu meydana geldiği iddia edilen kazada, alkollü engelli sürücü kafasını kaldırıma vurarak yaralandı. Olay yerine gelen ambulansa binmek istemeyen sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla zorla ambulansa bindirildi.
Kadim Dostlar Platformu Başkanı Yakup Sucuoğlu, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'a destek vereceklerini duyurdu.
Hatay Valiliği, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kente gelecek vatandaşların yol masraflarının ödenebilmesi için ulaşım evraklarını kentteki AFAD müracaat noktalarına ibraz etmeleri gerektiğini bildirdi. Valilik, vatandaşların başvurabileceği 21 müracaat noktasını da paylaştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?